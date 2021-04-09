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Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

Сегодня, 05:50

Астрологический прогноз на 9 апреля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 9 апреля 2021 года. Хороший и продуктивный сегодня будет день. Не поддавайтесь негативу и гоните прочь от себя плохих и надоедливых людей. А еще лучше – порадуйте себя чем-то приятным! А если есть повод порадовать и своих близких – выберите им презент из нашего календаря подарков на апрель.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Овна

Старайтесь сегодня больше анализировать. Это поможет избежать многих ошибок в работе с деньгами. Вечером не расслабляйтесь, а лучше займитесь планированием. Впереди много работы!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Тельца

Вы будете живчиком сегодня и сможете взять на себя много заданий, которые потом будут вашей визитной карточкой. Вас ждет успех.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Близнецов

Сегодня хорошо будет заняться анализом и подведением итогов. Это поможет вам в будущем сделать хорошую карьеру. Вечером сможете с гордостью за себя поднять бокал игристого.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Рака

Все дела сегодня будут гореть в ваших руках и к вечеру вы будете наслаждаться великолепным результатом. Сохраняйте верность и уважение к любимому человеку и вы непременно встретите взаимность.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Льва

Вам сегодня нужно быть осторожными и очень внимательными, чтобы не попасть в некрасивую ситуацию. С особым вниманием отнеситесь к детям – они будут требовать вашего внимание и отказывать им нельзя.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Девы

Откажитесь сегодня от дальних поездок и лучше пересидите этот день дома. К вам могут обратиться за помощью, если есть такая возможность – помогите. Добро вернется к вам бумерангом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Весов

В вашей жизни начался новый этап, который понесет за собой изменения во всех сферах жизни. Старайтесь поддерживать свое настроение на высокой ноте и к вам потянуться полезные, интересные и важные люди.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня смело можно принимать любое, даже самое важное решение в вашей жизни. Вы будете прислушиваться к своей интуиции, а она обманывать не умеет. Поэтому кто сегодня на коне? Конечно же, Скорпион!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Стрельца

Идеальное время для духовного просвещения и совершенствования. Вы легко можете реализовать любую свою задумку, если не будете лениться. Хорошо будут даваться проекты, связанные с математическими расчетами.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Козерога

Хороший день для любви, прощения, предложений и свиданий. Не профукайте это время, ведь оно может стать очень плодотворным для вашей личной жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Водолея

Вы будете востребованным человеком, которому необходимо понять природу своих истинных желаний, чтобы понять, как правильно вести себя с людьми. Велика вероятность манипуляций – не поддавайтесь на них и будьте верны своим идеалам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2021 года, для Рыб

Сегодня не все будет идти по вашему плану, что может сильно вас огорчить. Но звезды советуют не унывать, а обдумать свои действия, связанные с деньгами. Сохраняйте упорство в достижении цели и вы получите хороший результат!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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