Гороскоп здоровья по Фен Шуй: в апреле берегите желудок, избегайте ветреных мест и ремонта

Быть весь апрель здоровыми и принимать правильные решения помогут сухофрукты, прогулки и умение не затевать ссоры

Апрель 2021 года – это месяц, когда наши мышцы и пищеварительная система будут нуждаться в особенном внимании: так говорит древнее китайское учение Фен Шуй. Также в предстоящем месяце следует позаботиться о своем эмоциональном состоянии, чтобы не впасть в стресс, не "наломать дров" и не перечеркнуть все свои планы.

Наталия Явон

Практическими советами и гороскопом здоровья по Фен Шуй на апрель с нами поделилась консультант Фен Шуй и Ба Цзы Наталия Явон.

Апрель – месяц дракона, Земли и обострения болезней пищеварения

Для справки: месяцы, как и годы в китайской метафизике привязываются к 12 животным. Апрель – это месяц Дракона и в этом году это Водяной Дракон. Время его влияния с 4.04 по 5.05.

В китайской медицине элемент Земли – это желудок, поджелудочная железа, селезенка, а также мускулатура и клетки. То есть, помимо рационального питания, упор следует сделать на укрепление иммунитета, профилактику обострения хронических заболеваний и простуды.

Как поддержать селезенку, желудок и не простудиться: 5 Фен Шуй советов

Так как селезенка отвечает за иммунитет, в апреле уделяем этому органу максимум внимания и поддержки. Уменьшаем употребление "сырой" пищи, так как она ослабляет селезенку. Лучше есть запеченные фрукты, если позавтракать сырыми, то мы "охладим" селезенку и будем весь день унылыми. Желудок и селезенка "сигналят" нам о своих потребностях желанием съесть сладкую еду. Поэтому для межсезонья, согласно Фен Шуй, сладкий вкус – основной в продуктах. Это большинство злаковых, бобы, крахмалистые овощи и мясо. Дополняющий вкус в межсезонье – горький. Он тонизирует, выводит токсины, успокаивает кашель, выводит слизь, которая накапливается в организме в это время. Ешьте баранину, пшено, сухофрукты, шпинат, рукколу. Сделать селезенку сильнее по Фен Шую можно, укрепляя ноги: поэтому в это время очень рекомендуются длительные прогулки. А еще селезенке "нравится" музыка: слушайте любимые треки, гуляя по приятным местам. В апреле достаточно ветрено: это опасно для "пробуждения" скрытых болезней. Поэтому избегайте ветреных мест, даже если ветер теплый. Шарф или платок из натурального шелка – хорошее средство защиты от ветра.

Что по эмоциональному здоровью: драконам – не оставаться наедине с собой, собакам – не ходить в горы

Если вы родились в год Дракона или в апреле (в любой год по китайскому календарю), то вы можете совершить ошибки, принять решения, о которых потом пожалеете. Постарайтесь меньше проводить время наедине с собой: распланируйте месяц мероприятиями, встречами. И, если вдруг почувствуете, что подступает печаль, то займитесь творчеством, которое вам по душе: нарисуйте картину, перекрасьте стену в комнате, слепите что-то из глины.

Для рожденных в год Собаки или в октябре нужно с осторожностью принимать судьбоносные решения. У вас может появиться желание кардинально изменить свою жизнь. Чтобы избежать травм, стоит быть более внимательными за рулем собственного авто и вообще в дороге, а также во время трекинга или подъема в горах.

Хорошо, а что еще придаст энергии, а что может забрать силы в апреле?

Энергиями месяца можно воспользоваться, чтобы не только поправить здоровье, но также определиться со своими целями и сделать первый шаг в нужном направлении.

В апреле желание людей общаться, собираться вместе не остановит даже самый жесткий локдаун. Стремление узнавать новое, делиться опытом будет достаточно большое. У многих из нас могут проснуться большие амбиции и желание изменить мир к лучшему.

Обратите внимание на месячные энергии Фен Шуй в вашем доме:

если входная дверь в квартиру или ваша спальня на юго-западе (имеется в виду место, а не направление) то будьте готовы к быстрым прорывам и позитивным переменам, особенно, если хотите доказать, что вы – лучший;

если вход или спальня расположены на севере – это даст больше работы и больше денег, но тогда не забывайте вовремя отдыхать;

восток (дверь, спальня) принесут много вдохновения и идей творческим личностям и помогут тем, кто находится в поиске своей "половинки". А еще юго-запад и восток будут хороши для тех, кто учится и готовится к экзаменам или зарабатывает через обучение и работу с информацией.

Ослабляем негативные энергии: где переставить мебель, а где не затевать ремонт

Чтобы направить хорошие энергии в нужное русло, можно поставить рабочий стол или кресло в указанную комнату или под нужную стену. Например, вы начали новый проект и хотите получить поддержку от пространства, чтобы быстрее продвигаться, но ни спальня, ни вход не совпадают с заветными секторами, а помощь нужна. Тогда ищете юго-западную комнату и ставите туда стол или в той комнате, где работаете, ставите стол под юго-западную стену.

Стол в юго-западной комнате по Фен Шуй – это поддержка от пространства Фото: Pexels

Северо-запад (вход, спальня) увеличивается вероятность споров, ссор, особенно между женщинами, будьте более сдержанными и направьте свое внимание на изучение чего-то нового. А Северо-восток помогает тем, кто хочет сделать карьеру, но терпелив и дисциплинирован.

Энергии южных комнат способствуют появлению новых знакомств, полезных связей, общению, что особенно актуально для тех, чей доход зависит от работы с людьми. Но будьте внимательны к тому, что вы говорите. Лучше без обсуждений "за спиной". И никакой лишней информации о себе или о других.

Ремонты, перестановки и прочее в апреле, и вообще этом году не стоит делать в Юго-восточном секторе. Если в этом секторе находится спальня или входная дверь, то постарайтесь не рисковать деньгами и здоровьем весь год.

Чтобы ослабить неблагоприятную энергию года, можете поставить морскую соль по углам комнат или больше домашних растений.

Для западного сектора (спальня и вход) такие же рекомендации, как и для юго-востока, но только на один месяц – в апреле: не давать в долг, не рисковать деньгами, а также не делать ремонт и перестановки.

Какие благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья и начала дел

5, 8, 17, 18, 20, 29 апреля не подходят для большинства дел, новых проектов

7, 10, 19, 22 апреля хорошие дни начала нового бизнеса, открытия чего-либо, презентации

Но для принятия очень важных решений лучше пользоваться индивидуальным выбором дат.

Вы также можете узнать, что категорически нельзя делать дома по Фен Шуй.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться