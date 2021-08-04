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Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков зодиака: Овны, наберитесь терпения!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
4 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 4 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 4 августа для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 4 августа 2021 года. День обещает быть насыщенным хорошими событиями. Главное – настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Овна

Сегодня вам просто необходимо заняться тем, что связано с коммерцией и бизнесом. Не поверите, любое ваше телодвижение в этом направлении принесет колоссальный успех. Но вот в личной жизни могут произойти события, которые станут вам в тягость. Наберитесь терпения!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Тельца

Ваше настроение будет меняться сегодня со скоростью света. А от этого вашему окружению будет очень с вами некомфортно. Постарайтесь настроиться на позитивную волну и понять, чего же вы на самом деле хотите от жизни. Это здорово упростит для вас все!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Близнецов

Вы будете сегодня неуверенными в себе и с непонятными чувствами, которые не дадут сконцентрироваться на главном. Не удивляйтесь потом, что все валится с рук и ничего не клеится. Сдерживайте порывы гнева и набирайтесь позитива. Пойдите купите себе красивых цветов и любуйтесь!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Рака

Любые ваши начинания сегодня должны быть продуманными и спланированными. Только так вас ждет успех, а не хаос. Покупки лучше отложить на другой день – можете совершить какую-то глупость.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Льва

Сегодня вам будет казаться, что все самое лучшее будет происходить с кем-то другим, но не с вами. Не настраивайтесь на негатив, ведь он будет постоянно вас провоцировать делать то, от чего вам будет не комфортно. Прогулка возле озера или уютный вечер с семьей могут сделать этот день лучше.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Девы

Сегодня можете позволить себе все и даже больше! Важные дела и сделки на работе будут даваться вам легко и просто, начальство вас заметит, а любимый человек вас будет боготворить. Просто наслаждайтесь!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Весов

Лучшее время, чтобы заняться домашними делами, которые у вас уже накопились. Главное тут – не нервничать и делать только то, что доставляет вам удовольствие. Окружите любовью и вниманием своего партнера, и вам все это же вернется бумерангом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Скорпиона

Хороший день, чтобы начать что-то менять в своей жизни. Начните, например, с самого главного – гардероба, который лежит у вас мертвым грузом, пока вы носите одни и те же джинсы и футболку. Как только расхламите свой дом, и голове станет легче!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Стрельца

Вы будете сегодня в пучине страсти и захотите получить "хлеба и зрелищ". Контролируйте свои мысли, ведь они – причина ваших неправильных решений. Можете получить невероятный успех в финансовых делах – сделайте сейчас упор на эту сферу жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Козерога

Вы сегодня будете нереально занятым различными делами. Чтобы все успеть и ничего не упустить – с утра составьте план и сможете понять, что стоит делать в первую очередь. Старайтесь не поддаваться унынию и расслабиться в обеденный перерыв или уже вечером с людьми, которые вам приятны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Водолея

Сегодня вы будете агрессивными и очень раздражительными. Вам будет скучно, и это повлечет за собой ссоры и конфликты. Постарайтесь взять себя в руки, и будет вам счастье! А еще вашему окружению и любимому человеку в частности.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2021 года, для Рыб

Вас ждет спокойный и очень размеренный день, который поможет вам сделать все важные дела, которые вы запланировали и при этом не устать. Старайтесь больше отдыхать, правильно питаться и чаще улыбаться. Это поможет оставить тяжелый период позади.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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