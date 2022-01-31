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Гороскоп на сегодня, 31 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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31 января, 00:30
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Ракам нельзя брать в долг, а Водолеям – рисковать: астролог составил прогноз на понедельник

День впереди – не слишком благоприятный. Человек сегодня чаще всего – гонится за миражами. Вам может показаться, что перед вами открылась прекрасная возможность. И вы попытаетесь ей воспользоваться. Но скорее всего без всякого результата. Просто растратите силы. С интересными мыслями и идеями, которые пришли в голову сегодня, советуем переспать. Если завтра они не покажутся вам глупостью или по другим причинам не утратят актуальность, то можете смело браться за их воплощение. Если же завтра вас заинтересует что-то иное, значит, это и был один из тех миражей, на которые богат нынешний понедельник.

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А сегодня лучше заниматься спокойными, краткими делами и не ожидать многого. Лучше также не назначать свиданий.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 января для Овнов: у вас день дурных советов. Не слушайте то, что говорят друзья и не смотрите, как они хвастаются. Все, что вам кажется непонятным и загадочным, скоро обретет ясность и четкие очертания. У вас может быть раздражительное настроение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 31 января для Тельцов: понедельник будет суетным – на вас навалят кучу дел. Вам может казаться, что с этой горой не разгрестись и за тысячелетие. Главное не торопиться и действовать последовательно. Что-то вы сделаете, а что-то скоро потеряет актуальность. Берегите нервы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 января для Близнецов: будете действовать разумно и по плану. Поэтому сумеете решить кучу мелких вопросов. Вам нельзя рисковать, даже если внутренний голос подсказывает, что можно. У вас может быть встреча с авторитетным и высокопоставленным человеком, но не просите у него многого. Лучше вообще ничего не просить, а наоборот, показаться ему полезным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 января для Раков: у вас будут траты, но также вероятны и хорошие новости, касающиеся денег. Сейчас лучше не планировать покупки и не брать в долг. Может быть небольшое любовное разочарование.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 31 января для Львов: везде, где нужно договариваться, добывать информацию, общаться со сложными клиентами или мирить друзей, вы добьетесь успеха. Также в семейных делах будет царить гармония. Вам лучше сегодня не рисковать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 января для Девы: у вас будет остро ощущаться недостаток энергии, упадок сил. Может проявиться простуда или хронические заболевания. Плохо находиться в дороге – даже если речь о поездке на работу. Хорошо работать из дому, еще лучше – заниматься домашними хлопотами. День не подходит для ответственных дел и решений, связанных с риском.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 января для Весов: у вас будет веселое, даже игривое настроение. Кроме того, мелкие просчеты сойдут вам с рук. Например, проспали работу – но все-таки добрались вовремя. Но вам лучше не доверять удаче. Кроме того, день может быть связан с неверными решениями или критикой со стороны начальства.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 31 января для Скорпиона: возрастает вероятность конфликтов. Сегодня – опасный в этом плане день. Легко поссориться с коллегами или друзьями. Можете спорить с начальством, и как чаще всего бывает, вы в этом споре проиграете. Неплохо бы навестить родителей. Также у вас могут быть важные хлопоты, касающиеся дома.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 31 января для Стрельцов: день связан с разговорами. Проведете его или в досужей болтовне, или на лекциях, или на переговорах. Важнее сейчас слушать, чем говорить самому. Также не стоит слишком большое значение придавать обещаниям и угрозам других – это пустое. Но сегодня вы сможете узнать для себя нечто важное. Поездки будут удачными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 января для Козерогов: вам лучше отложить решение денежных вопросов на потом. Причем, мысли о деньгах, заработках и покупках будут доставать вас весь день. Но поверьте, начав заниматься воплощением таких мыслей, вы ничего не добьетесь. Наоборот, запутаетесь. Да еще и поссоритесь с кем-то. День лучше провести в покое. Полезно работать на свежем воздухе, гулять и заниматься спортом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 31 января для Водолеев: в вас закипает энергия, вам не сидится на месте. Но пора для активных действий пока не пришла. Вероятно вы еще не знаете всех обстоятельств, которые требуются, чтобы добиться успеха. Поэтому собирайте информацию и ждите благоприятной возможности, она скоро вам представится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 января для Рыб: все бы ничего, если бы не ваше пессимистичное настроение. Вы не ждете ничего хорошего, и думаете о вещах, которые вообще не стоят вашего внимания. Кто-то что-то сказал или неудачно пошутил – что с того? Не тратьте сегодня время на выяснение личных отношений. Все, что вы делаете в одиночестве, закончится успехом – если вы успеете завершить дела до захода солнца.

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Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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