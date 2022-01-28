Гороскоп на год Тигра 2022 для всех знаков восточного гороскопа

Уже совсем скоро – 1 февраля – начнется новый год по китайскому календарю. Это будет год Голубого Водяного Тигра

Каждый Китайский новый год начинается в первое новолуние в Водолее и завершается через год, тоже в день новолуния – 21 января 2023.

Удача в год Тигра ждет людей, которые интересуются новым и не боятся рисковать. Еще это год артистов, музыкантов, танцоров, а также парикмахеров и барменов.

Успех будет сопутствовать тем, кто решил переехать или заключить брак. Лучшее время для брака – осень.

А что ждет людей, родившихся под разными знаками восточного гороскопа? Астролог дал ответ.

Крыса (год рождения – 1936, 1948, 1960, 1972, 1996, 2008)

Крысу в год Тигра могут одолевать разные предчувствия. Чтобы жизнь приносила наслаждение, ей надо повеселеть и учиться не переживать из-за всяких мелочей.

То, что вы построите в этом году – речь о недвижимости, карьере или отношениях – будет крепким и простоит долго. Этот год также благоприятен для заработка, особенно в сфере продаж.

Февраль – очень удачный месяц, он очень подходит, чтобы откладывать деньги. А май – лучший месяц для карьеры. В любви и семейной жизни тоже будут происходить большие события.

Говорят, все болезни – от нервов. Для Крыс в этом году это особенно верное утверждение. Вам надо заботиться о здоровье и одновременно – чистоте разума.

Бык (год рождения – 1937, 1949, 1961, 1972, 1997, 2009)

Впереди у вас хороший год. Главной его темой будет семья, дом, гармония в любви. Год Тигра сулит вам большую удачу в заработках, но также есть риск тратить больше, чем вы зарабатываете.

У вас будет много новых знакомств, в том числе важные для карьеры. Вас будет тянуть к активному отдыху, спорту, путешествиям – и все это также станет важной темой начинающегося года.

Февраль для Быков – месяц любви. Чувства могут захлестнуть вас так сильно, что вы забудете про все остальное. Вам важно не утратить контроль над ситуацией, потому что иначе неизбежны убытки.

А лучший месяц года – это видимо май. У вас может произойти какое-то важное личное событие. Даже такое важное, как заключение брака или рождение ребенка.

Тигр (год рождения – 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Звезды предсказывают два крутых поворота в этот год. Первый весной, он будет связан с карьерой и финансами. У вас будет важное дело, из-за которого вы позабудете обо всем остальном.

Второй поворот – летом. Можно ожидать важных изменений в семье или кругу друзей, изменение отношений с которыми заставят вас пересмотреть многие свои жизненные установки.

Астролог советует быть внимательным к любым изменениям в личной жизни. Быть может о человеке, которого вы отпустите в год Тигра, потом будете жалеть всю жизнь.

Кролик (год рождения – 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Впереди вас ждет очень хороший год, поскольку ваши предыдущие усилия и таланты будут наконец отмечены и по достоинству оценены. У вас может быть карьерный рост, новые личные отношения и множество новых знакомств.

Слабое место этого года – деньги. Будьте осторожны, одалживая их или вкладывая в рискованные проекты по совету друзей. Так как в конечном счете это может испортить отношения.

Апрель для вас опасный месяц. Могут быть неверные решения и потери.

А вот вторая половина года очень даже плодотворная. Возможно, вам попытаются навязать обязательства или взять на себя большую ответственность. Но вы ловко выпутаетесь из возникшей ситуации и обратите ее себе на пользу. Это окажется важным для финансов и карьеры.

Дракон (год рождения – 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Ваш интеллект – главная сила в будущем году. Используйте знания, опыт и изобретательность для того, чтобы продвинуться в карьере, решить важные дела и осуществить личные желания.

Уже в феврале вам представится для этого подходящая возможность. А чтобы использовать ее по максимуму, вам необходимо действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с друзьями. Особенно – противоположного пола.

Благодаря их содействию вы сможете получить новую работу или повышение по службе. Это произойдет уже весной.

А осенью у вас могут быть радостные перемены личного плана. Осень – время гармонии и спокойствия для Драконов.

Змея (год рождения – 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

У вас будет много энергии в этом году. Настолько много, что вам окажется под силу горы своротить.

Но вам важно считаться с окружающими, особенно коллегами и друзьями. Иначе всю энергию вы растратите на выяснение личных отношений, сплетни и скандалы. И добьетесь значительно меньшего, чем могли бы.

Вам надо как можно больше сил вкладывать в работу, которой вы занимаетесь. Лучшее место работы – прежнее. Искать новую в будущем году, может, и не стоит. У вас будет шанс показать, на что вы способны. Это также поможет по-настоящему поверить в себя.

Лучший ваш месяц – май. Ваши предыдущие усилия окупятся, и вы почувствуете себя свободно и спокойно.

Лошадь (год рождения – 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

У вас впереди – один из лучших годов в пределах 12-летнего цикла. Многое из того, о чем вы мечтали, сейчас может осуществиться.

У вас все будет в порядке с деньгами. А в плане карьеры вы совершенно точно сделаете, наконец, шаг вперед.

Проблемная точка – семья. Ваши близкие будут весь год переживать, что Лошадь скачет где-то на воле, занята делами и редко проводит время с ними. Вам надо найти баланс, как не жертвуя интересами дела, одновременно уделять время людям, которые в вас нуждаются.

И еще одна проблемная точка – здоровье. В этом году повышается риск травм и переломов. Это особенно касается ног. Берегитесь повреждения связок, вывихов и растяжений.

Лучшее время – ноябрь и декабрь. После некоторых разногласий в семье наступят мир и безмятежность. Ну, а в смысле карьеры этот период будет таким же успешым, как и весь год.

Коза (год рождения – 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Предстоящий год – это время, когда вы будете всем нравиться. Сможете очаровать любого, даже самого бесчувственного и циничного человека.

При этом ваши чувства и разум будут весь год находиться в балансе. Вы будете обдумывать свои действия, поступать совершенно правильно. И благодаря этому добьетесь значительных успехов в бизнесе и карьере.

В год Тигра вас может ждать успех и популярность. Но нужно сосредоточенно работать ради достижения поставленных целей.

В марте вас должно быть ожидает поездка, новое знакомство и важный договор. Вероятно это самый продуктивный месяц предстоящего года. Поэтому восточные астрологи называют его "месяц трех гармоний".

Обезьяна (год рождения – 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

В будущем году вам придется сражаться с недругами и за собственные убеждения. В итоге вы станете сильнее и смелее.

Одно из самых сложных сражений – работа. Ее будет больше обычного. Вам придется вкалывать сверхурочно. К счастью, вы знаете, ради чего стараетесь.

Намеченных целей придется достигать дольше, и получится это сложнее, чем вы думали первоначально. Тем не менее, эти цели все-таки будут достигнуты. А это самое главное.

Упорство и энтузиазм помогут вам добиться успеха в год Тигра. К концу года вы ощутите, что заметно поднялись над тем уровнем, который занимали в его начале.

Вас ждет дружба с человеком, гораздо старше вас. Это будет очень полезный опыт, благодаря его знаниям вы сможет по-новому осмысливать собственную жизнь.

Вам требуется внимание к здоровью и аккуратность за рулем, так в этот год возрастает риск аварий и несчастных случаев. А еще вам лучше не одалживать деньги в будущем году, даже самым верным друзьям. Это может испортить дружбу.

Лучший месяц года – январь (2023). Вы сможете отлично заработать, и деньги, пришедшие в январе, покроют неудачные вложения и убытки из-за риска, которые вы возможно понесете в предыдущие месяцы. Так что жалеть не придется.

Петух (год рождения – 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Главная новость будущего года для Петухов – это взаимность в любви, создание семьи или рождение детей. Это будет самое важное из хорошего, что уготовано судьбой вам в год Тигра.

Но не единственное важное. Вы сможете значительно продвинуться в карьере и бизнесе. Причем, не только благодаря усердному труду и настойчивости, но еще и везению.

Обстоятельства весь год будут складываться в вашу пользу, и этот год станет для вас очень удачным. Особенно он хорош для того, чтобы начинать собственный бизнес, открывать свое дело. Вообще, финансовая независимость – это та идея, которую Петухам лучше всего реализовывать именно в год Тигра. Как известно, эти два знака восточного гороскопа особенно близки по духу и помогают друг другу.

Лучшее время для вас – лето. Вы будете ощущать свободу и независимость, сможете быстро решать дела, наслаждаться и развлекаться от души.

Собака (год рождения – 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

В этом году легких путей к успеху вы можете и не найти. Тем не менее, успеха вы добьетесь. И самое главное, чего удастся достичь – вы вернете то, что потеряли в прошлые годы.

Особенно это относится к финансам. Возможно, ваши карманы обмелели в год Кабана, а потом еще раз – в год Быка. Вам приходилось себя в чем-то ограничивать и отказываться от необязательных, но приятных вещей. Сейчас они снова возвращаются в вашу жизнь.

Также 2022 год будет благоприятен в смысле укрепления здоровья. Вы можете помочь себе в этом, занявшись спортом и отказавшись от вредных привычек. Сейчас самое время подумать, что еще надо сделать, чтобы укрепить свое физическое состояние.

Вы почувствуете перемены к лучшему уже в феврале. А сентябрь окажется отличным месяцем во всем, что касается финансов, инвестиций и дорогих приобретений. Вы сможете исполнить заветное желание материального плана.

К сожалению, в личной жизни больших прорывов ждать не стоит. На самом деле вам же лучше, чтобы все оставалось, как есть.

Кабан (год рождения – 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

В будущем году вам нужно все время быть на людях, посещать общественные мероприятия, вернисажи и все популярные тусовки. Для вас это залог успеха, поскольку именно там вы встретите людей, может быть это старые знакомые, которые окажут вам протекцию, касающуюся денег и карьеры.

В год Тигра вам будет везти, причем, это касается даже азартных игр. У вас могут появиться деньги, нажитые рискованным путем. Другие знаки будут терпеть убытки, пытаясь повторить то, что вам без особых усилий приносит хороший доход.

Вам удастся окружить себя приятными, интересными людьми, которые вдобавок смогут вам помочь. В этом году круг знакомых у вас существенно расширится.

Все это поможет больше, чем усердная работа. Хотя нельзя сказать, что 2022 год вы проведете в праздности и лени, вовсе нет.

Работая много и аккуратно, мыслями вы будете витать в других сферах. Тема будущего года – путешествия. Вам непременно надо увидеть дальние страны и расширить свои горизонты.

Ключевой месяц для вас – март. Постарайтесь в марте спланировать предстоящую жизнь. Планы должны будут осуществиться. Можете даже помечтать и пофантазировать. Но аккуратнее с фантазиями. Могут исполниться любые, даже не самые светлые.

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