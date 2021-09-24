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Гороскоп на сегодня 24 сентября для всех знаков зодиака: Скорпионы, вас в упор не замечают

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 сентября, 06:50
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Астрологический прогноз на 24 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 24 сентября 2021 года. Это будет сложный день, когда искушения и соблазны берут верх над здравым смыслом и логикой.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Овна

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Трудитесь, и все у вас получится прекрасно. Главное сегодня – не зазнавайтесь и следуйте голосу собственной интуиции. Возможно, в вашем окружении появится человек, который сможет помочь вам в исполнении мечты.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Тельца

Сегодня вам удастся определиться со своими планами – от этого будет зависеть продуктивность. Займитесь сегодня любимым делом или тем, что доставляет вам наибольшее удовольствие. Тогда время точно не будет потрачено впустую.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Близнецов

Займитесь самосовершенствованием. Вам понадобятся новые знания, которые в ближайшее время вы сможете применить. Не стесняйтесь показать окружающим свои хорошие качества, которые они почему-то не замечают.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Рака

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Сегодня вам полезно созерцать, замечать все, что происходит вокруг вас, но не вмешиваться и не давать никому советов. Ваши высказывания, а тем более шутки, могут иметь совершенно неожиданные последствия.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Льва

Не принимайте все слишком близко к сердцу. Запаситесь терпением – оно вам пригодится. Сильные чувства сегодня могут затенить ваш ясный взор. Вокруг вас будут кипеть страсти, но вам лучше оставаться спокойными.

Дева (22 августа – 24 сентября)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Девы

Сегодня многие окружающие захотят возложить на вас роль жилетки и излить вам душу. Как бы вы ни старались, но сохранить секреты не получится. Так что лучше поменьше вникать в чужие тайны и крепче молчать о своих.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Весов

Вас ждет удачный и многообещающий день. Вы сможете привлечь внимание большого количества людей. Это не гарантирует того, что они безоговорочно воспримут все ваши идеи, но толк все равно будет ощутимый.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня придется действовать по заранее намеченному плану. Если отвлечетесь на какие-то мелочи, то ничего не успеете. Чем больше усилий вы приложите, чтобы на вас обратили внимание, тем меньше будете заметны.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Стрельца

Этот день будет наполнен маленькими радостями. И пусть ничего особенного не произойдет, но вспоминать о нем вы будете очень тепло. К вам придет хорошая новость, нужно просто немного подождать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Козерога

Ваше вмешательство в дела, о которых вы не все знаете, лишь навредит, причем в первую очередь вам. Так что не стоит подливать масла в огонь. Также постарайтесь не допустить утечки важной информации на сторону.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Водолея

Не нужно торопиться – все, что вы запланировали на этот день, произойдет. А подгоняя события, вы рискуете наделать множество ошибок. Нет смысла бороться с посторонним вниманием – примите его, как данность.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2021 года, для Рыб

Самые невероятные вещи сегодня могут оказаться вполне реальными. А построенные вами воздушные замки простоят довольно долго. Совместная работа окажется продуктивной, важно лишь действовать в одном направлении.

Ранее мы рассказывали, какое дерево ваше по гороскопу друидов.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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