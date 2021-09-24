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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на сьогодні 24 вересня для всіх знаків зодіаку: Скорпіони, вас в упор не помічають

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 вересня, 06:50
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Астрологічний прогноз на 24 вересня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 24 вересня 2021 року. Це буде складний день, коли спокуси беруть верх над здоровим глуздом і логікою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Овна

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Працюйте, і все у вас вийде чудово. Головне сьогодні – не зазнавайтеся і дотримуйтесь голосу власної інтуїції. Можливо, у вашому оточенні з'явиться людина, яка зможе допомогти вам у виконанні мрії.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Тельця

Сьогодні вам вдасться визначитися зі своїми планами – від цього залежатиме продуктивність. Займіться сьогодні улюбленою справою або тим, що приносить вам найбільше задоволення. Тоді час точно не буде витрачено даремно.

Близнята (22 травня – 21 червня)

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Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Близнят

Займіться самовдосконаленням. Вам знадобляться нові знання, які найближчим часом ви зможете застосувати. Не соромтеся показати оточуючим свої хороші якості, які вони чомусь не помічають.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Рака

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Сьогодні вам корисно споглядати, помічати все, що відбувається навколо вас, але не втручатися і не давати нікому порад. Ваші висловлювання, а тим більше жарти, можуть мати абсолютно несподівані наслідки.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Лева

Не приймайте все занадто близько до серця. Запасіться терпінням – воно вам знадобиться. Сильні почуття сьогодні можуть затінити ваш ясний погляд. Навколо вас кипітимуть пристрасті, але вам краще залишатися спокійними.

Діва (22 серпня – 24 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Діви

Сьогодні багато хто з оточуючих захоче покласти на вас роль жилетки і вилити вам душу. Як би ви не старалися, але зберегти секрети не вийде. Так що краще поменше вникати в чужі таємниці і міцніше мовчати про свої.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Терезів

На вас чекає вдалий і багатообіцяючий день. Ви зможете привернути увагу великої кількості людей. Це не гарантує того, що вони беззастережно сприймуть всі ваші ідеї, але толк все одно буде відчутний.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Скорпіона

Сьогодні доведеться діяти за заздалегідь наміченим планом. Якщо відволічетеся на якісь дрібниці, то нічого не встигнете. Чим більше зусиль ви докладете, щоб на вас звернули увагу, тим менше вас помічатимуть.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Стрільця

Цей день буде наповнений маленькими радощами. І нехай нічого особливого не станеться, але згадувати про нього ви будете дуже тепло. До вас прийде хороша новина, потрібно просто трохи почекати.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Козорога

Ваше втручання в справи, про які ви не все знаєте, лише зашкодить, причому насамперед вам. Тож не варто підливати масла у вогонь. Також постарайтеся не допустити витоку важливої інформації на сторону.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Водолія

Не потрібно поспішати – все, що ви запланували на цей день, відбудеться. А підганяючи події, ви ризикуєте наробити безліч помилок. Немає сенсу боротися зі сторонньою увагою – прийміть її, як даність.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня 2021 року для Риб

Найнеймовірніші речі сьогодні можуть виявитися цілком реальними. А побудовані вами повітряні замки простоять доволі довго. Спільна робота виявиться продуктивною, важливо лише діяти в одному напрямку.

Раніше ми розповідали, яке дерево ваше за гороскопом друїдів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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