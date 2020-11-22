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Гороскоп на сегодня 22 ноября: Водолею нужно выйти из зоны комфорта, а Рыбам – не давить ни на кого своим авторитетом

Сегодня, 05:29

Астрологический прогноз на 22 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 22 ноября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Овна

Расслабляющий у вас сегодня день будет, когда вы без особых усилий сможете добиться в жизни многого. Смело тратьте деньги на то, что любите, – можете себе позволить! А вечер обязательно уделите родным и близким. Можете, например, посмотреть сериал "Корона" и обсудить его за чашкой чая с пирогом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Тельца

Насыщенный день для Тельца, это когда план на день растягивается на две страницы блокнота, а все дела просто горят! Ну вот, пожалуйста, наслаждайтесь этим периодом, ведь вас ждет насыщенный день. Только уделите время отдыху, иначе следующую неделю начнете разбитым и пожеванным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете проницательны и находчивы, как Шерлок Холмс. Постарайтесь не сильно увлекаться чужими делами, а заняться своими. К тому же, заняться будет чем. Например, уборкой в гардеробе, которую вы все откладываете и устраиваете настоящие археологические раскопки, когда нужно найти какую-то вещь. Расхламляйтесь!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Рака

Вы сегодня будете настоящей злюкой! От этого вы можете испортить отношения с близкими и сильно загрузнуть в негативных эмоциях. Ну а кому это нужно? Никому! Порадуйте себя чем-то приятным, сделайте то, что приносит вам удовольствие. Сместите фокус внимания на себя, и вам непременно станет лучше.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Льва

Немного раздражения у вас сегодня будет возникать при виде любимого человека. Вам это нужно искоренять, если не хотите испортить отношения. Ну или хотя бы отвлечься на что-то: например, на хобби, детей, спорт. Но лучше все же разобраться, откуда у вас эти эмоции. Если сами не справляетесь – обратитесь за помощью к психологу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Девы

Если вас что-то беспокоит – обсудите это лучше с психологом. Если вы раскроете свои чувства другим людям, то можете пожалеть об этом или еще больше усугубить свое состояние. Настройтесь на свою волну: хобби, прогулки на свежем воздухе, спорт и медитации – лучшие помощники. А еще какой-то душевный фильм или книга, типа "Куриного бульона", помогут отвлечься от любых проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Весов

Вам сегодня будет постоянно хотеться целоваться, обниматься и предаваться нежности и ласкам. Круто! Главное, чтобы рядом был человек, который разделяет ваши чувства, иначе вас могут посчитать маньяком. А если такого человека нет – тогда необходимо отправляться на его поиски: знакомства онлайн или оффлайн – выбор за вами!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Скорпиона

Вашей визитной карточкой сегодня станет довольная улыбка Чеширского кота. Вы будете заряжать ею каждого, кого встретите, ее будет видно даже через маску и благодаря ей вы непременно заведете новых друзей или даже встретите любимого человека.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Стрельца

Вы будете чувствовать себя сегодня разбитыми и несчастными. И причиной тому будут недоразумения в отношениях с любимым человеком. Но давайте не киснуть! Постарайтесь вытянуть из этого душевного кризиса что-то положительное, поучительное. Посмотрите на свою жизнь под другим углом, и вы непременно найдете выход, а там и любимый человек подтянется.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Козерога

Если у вас сегодня настроение поскандалить, повыяснять отношения и побить посуду, тогда вам срочно пора обзавестись хобби или заняться спортом. Именно от того, что вам нудно, вы начинаете "развлекаться" тем, что бесите других людей и портите с ними отношения. Не нужно так!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Водолея

Идеальный день для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Поэтому смело можете приготовить не просто спагетти, а поэкспериментировать с соусом, например, посмотрите не боевик (как обычно), а какой-то документальный фильм. Не сидите дома перед телевизором весь день, а идите в парк. Выходите из зоны комфорта, и вам станет интереснее жить!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2020 года, для Рыб

Старайтесь держать себя в руках сегодня, если не хотите испортить отношения с окружающими. Не давите своим авторитетом, а просто делайте сегодня то, что приносит вам удовольствие. Идеальное время, чтобы уделить его себе и составлению карты желаний – вы ведь так любите мечтать!

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Источник: Сегодня
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