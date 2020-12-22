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Гороскоп на сегодня 22 декабря: Стрельцам нужно стать более позитивными, а Козерогам предстоит много общения

Сегодня, 05:43

Астрологический прогноз на 22 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 22 декабря 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Овна

Довольно легкий день вас ждет, Овны. Будете полны сил и энергии, чтобы свернуть горы. Вот только сегодня завоевывать нужно не карьерные вершины, а сердце человека, который вам нравится! Романтика, вкусняшки, ваше обаяние и немного упорства сделают свое дело. Наслаждайтесь!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Тельца

День будет быстрым и удачным, если только вы не будете тупить, а сможете молниеносно реагировать на то, что происходит вокруг. Вам это под силу, главное – отключайте телефон и не отвлекайтесь на соцсети, иначе до конца дня будете только ленту Facebook листать или видео в TikTok смотреть!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Близнецов

Просто идеальное время для семейных дел, вечеров и различных посиделок с родственниками. Зовите их к себе или отправляйтесь к ним в гости, созванивайтесь в zoom и просто уделяйте знаки внимания самым близким. Вы даже не представляете, как это вдохновит вас на будущие успехи в личной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Рака

Чтобы достичь успеха в рабочих делах, вам срочно нужно возвращаться в реальный мир со своих грез и мечтаний. Их вы лучше запишите в блокнот в виде целей и планов на будущее, а вот сегодня приступайте к усердной работе над тем, что намечтали ранее. Реализация любых проектов, связанных с недвижимостью, строительством и ремонтом, будет иметь успех.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня вам может быть некомфортно в коллективе из-за неуместной шутки или замечания. Это все решается и поправимо, если только вы не будете слишком горды и тщеславны. В обеденный перерыв выйдите на прогулку – свежий воздух напитает ваш мозг кислородом и избавит от негатива. На рабочее место вернетесь с обновленной "прошивкой".

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Девы

Очень хороший и плодотворный вас ждет сегодня день. Старайтесь не брать на себя повышенных обязательств и не перегружать себя рабочими делами. Сейчас обратите внимание на состояние своего здоровья. А вот вечер посвятите целиком и полностью семье. Они для вас сейчас самая надежная опора.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Весов

Сегодня легко и без каких-либо проблем вы сможете заняться реализацией того, что записали в блокноте. Одна достигнутая цель станет волшебным пенделем для достижения других. Старайтесь не отвлекаться на TikTok и Facebook, тогда все и успеете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион
Скорпион
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Скорпиона

Такой сегодня будет легкий день у вас, что вы будете периодически заглядывать в календарь и проверять – не выходной ли сегодня. Сможете выспаться, не спеша справиться с запланированными делами и даже выкроить время на себя и свое хобби. Ну замечательный же вторник!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрелец
Стрелец
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Стрельца

Меньше говорите о каких-то проблемах и делах, которые вас удручают. Лучше возьмите курс на позитив! Ну, знаете, как же хорошо бывает, когда все получается и вы чувствуете себя победителем. Настройтесь на такой результат и получите его! Чудеса перед Новым годом бывают – верьте в них!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Козерога

Идеальное время для любого общения – дружественного, делового, романтического и даже детского. Вы найдете общий язык с любым человеком и сможете понять каждого. Более того, вы так вдохновитесь этим общением, что будете просто светлячком, мотивашкой и позитивчиком. А это же отлично!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей
Водолей
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Водолея

Все, что вы себе запланировали на сегодня – пройдет просто идеально. Успех вам обеспечен в любом деле, если только вы не будете слишком много рисковать и будете все лучше продумывать. В любовных отношениях особых изменений не предвидится – вам будет легко и просто находиться с милым сердцу человеком.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы
Рыбы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2020 года, для Рыбы

Вы можете сегодня получить просто нереальное предложение по работе. Вот только оно настолько серьезное, что важно взять немного времени на принятие решения. Не рубите с плеча! А когда дадите ответ, побалуйте себя чем-то приятным и важным, ведь вы сделали колоссальную работу.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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