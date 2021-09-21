Гороскоп на сегодня 21 сентября для всех знаков зодиака: Львы, третьего не дано

Астрологический прогноз на 21 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на сегодня, 21 сентября 2021 года. Полнолуние в знаке Рыб добавит романтичности, мечтательности и пробудит желание верить в чудеса и разбираться в тайнах.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Овна

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Вдохновение не даст вам спокойно провести этот день. Если вы поддадитесь ему, то вполне возможно, создадите настоящий шедевр. Так что приступайте, не сомневаясь в своих способностях. И не отвлекайтесь на мелочи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Тельца

В вашей голове столько идей, что пора воплотить хотя бы одну из них. Уважение коллег вам сегодня гарантировано. А настроение будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо вы ориентируетесь во внутренних интригах коллектива.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам не нужно прикладывать особых усилий, чтобы произвести впечатление на окружающих. Все получится само собой. В вас накопилось столько энергии, что ее хватит на реализацию десятка рабочих проектов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Рака

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Для достижения своих планов нужно действовать, а не сидеть сложа руки. Начните с малого, дальше – разберетесь по ситуации. Но не нужно открываться первому встречному – сначала наведите о нем справки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Льва

Чтобы вас услышали, придется кричать, шуметь и кому-то что-то доказывать. Это будет утомительно. Другой вариант – провести этот день в полном одиночестве, в тишине и насладиться покоем, ведь для вас это такая редкость.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Девы

Не скупитесь на похвалы и комплименты, особенно коллегам, даже если они их и не заслуживают. Вот увидите, работать станет намного легче и продуктивнее. Не забывайте о близких людях и уделите им внимание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Весов

Из-за собственных сомнений вы рискуете упустить благоприятный момент. Вам необходимо мобилизоваться и все свои силы направить на проблему, которая вас давно тяготит. В противном случае ее решение рискует затянуться надолго.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Скорпиона

Придется набраться терпения и подождать, пока вам расскажут то, что вас интересует. Но не позволяйте себя обмануть. Присматривайтесь к происходящему и тщательно проверяйте всю дошедшую до вас информацию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Стрельца

Благоприятный для вас день. Наслаждайтесь им по полной. Вы сможете подобрать необходимые слова, которые кто-то хотел услышать. А лучшей наградой для вас будет то, что вы станете причиной чьего-то счастья.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Козерога

Следите за прогнозом и оденьтесь по погоде – тогда вы сможете избежать проблем со здоровьем. Не полагайтесь на интуицию, сегодня она вас подведет. Также проявите внимательность к окружающим – вы кого-то спасете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Водолея

За счет правильных расчетов и удачного планирования у вас сегодня высвободится довольно много времени. Проведите его с умом, не тратьте попусту, иначе настоящего удовольствия от такого подарка судьбы вы не получите.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для Рыб

Вы совершенно не обязаны вступать в чужую игру, даже если вас об этом настоятельно просят. Тем более – взваливать на себя чужие обязательства. Благодарности вы все равно не получите. Займитесь лучше собственными делами.

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