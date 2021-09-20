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Полнолуние 21 сентября: что можно и нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 сентября, 10:14
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Завтра состоится первое осеннее полнолуние, которое отличается развитой интуицией и склонностью к мистицизму.
Полнолуние 21 сентября
Полнолуние 21 сентября / Фото: Unsplash

Первое осеннее полнолуние наступит уже нынешней ночью, 21 сентября, в 2 часа 55 минут. В народе она издавна именуется как Луна Урожая или Кукурузная Луна. Как понятно из названия, именно на это время приходился сбор урожая.

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Полнолуние 21 сентября пройдет под знаком Рыб , и это прибавляет людям романтичности и мечтательности. Обостряется интуиция, намного ярче появляется мистическое настроение, хочется верить в чудеса и разбираться в тайнах. Также усиливаются религиозные чувства.

Примечательно, что такое влияние Луны проявится как раз в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения, а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 21 сентября

  • В полнолуние под знаком Рыб полезно разбираться в скрытой сути событий и явлений .
  • Если вы планировали обратиться в какую-то религию , сейчас это будет проще всего сделать.
  • Проявляется нежность, вплоть до сентиментальности, так что это время очень желательно провести с любимым человеком .
  • Луна в Рыбах способствует лучшему восприятию музыки, поэзии, произведений искусства, а потому желательно поддерживать в себе и окружающих любое стремление к прекрасному .

Что нельзя делать во время полнолуния 21 сентября

  • Излишняя откровенность в период Рыбы может в будущем обернуться неприятностями, так что не стоит доверять свои тайны первому встречному.
  • Также не стоит безоговорочно верить всей поступающей информации, потому что вы слишком доверчивы и вас легко обмануть.
  • Нельзя подавлять в себе стремление к творчеству .
  • Не делайте выбор сейчас, лучше отложите его на более подходящее время.
  • Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.
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Смотрите видео о лунатизме :

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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