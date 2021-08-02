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Гороскоп на сегодня 2 августа для всех знаков зодиака: Львы, все в ваших руках!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 2 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 2 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 2 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 2 августа 2021 года. День обещает быть хорошим и насыщенным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Овна

Вы можете сегодня влететь на деньги, и от этого ваше настроение испортится в считанные секунды. Поэтому главное правило дня – наберитесь терпения и следите за кошельком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Тельца

Сегодня вы можете получить очень выгодное предложение, которое не только поможет в карьере, но еще и здорово поднимет настроение. Сегодня, как никогда ранее, нужно проявить терпение и выдержку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Близнецов

День отлично подходит для любых операций с деньгами и покупок. Главное – продумайте все изначально, чтобы нет потратить лишнего. После обеда можете почувствовать себя сильно уставшими и даже немножечко злыми. Постарайтесь ни с кем не ругаться, а просто проведите время наедине.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Рака

Сегодняшний день идеально подойдет для тех, кто умеет балансировать между личной жизнью и работой. А кто не умеет – пора учиться! Иначе вы не будете ничего успевать и вы либо расстроитесь, что ничего не успели, либо разозлитесь, потому что дико устали, пытаясь все успеть. Пишите план!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Льва

День хорошо подходит для тех дел, которые не требуют срочности. Не летите, не бегите и не пытайтесь впихнуть в этот день не впихуемое, как говорится. Будьте решительнее и избирательнее – все в ваших руках.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Девы

Чтобы реально оценить свои шансы на успех, важно немного остановиться и посмотреть на все со стороны. Не берите на себя больше, чем можете, и вы успеете сделать все, что планировали. Вечер обещает быть волшебным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Весов

Ваши деньги сегодня могут от вас уйти, поэтому старайтесь лучше контролировать свой кошелек. Все свои финансовые проекты стоит планировать не только с учетом ваших желаний, но и ваших возможностей. Звезды рекомендуют проявить чуткость.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Скорпиона

Звезды сулят вам сегодня хороший и очень плодотворный день, когда любые ваши пожелания будут исполняться очень быстро и главное – успешно. Во второй половине дня не стоит планировать какие-то серьезные проекты – лучше перенесите на другой день.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Стрельца

День будет точно нелегким, но расстраиваться все же не стоит. Выберите одно направление, по которому вы будете двигаться, и пашите на достижение лучшего результата. Вечер зато будет волшебным!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Козерога

Звезды обещают вам хороший день, полный сюрпризов и приятных моментов. Не стоит зацикливаться на чем-то одном – наслаждайтесь жизнью сполна. Не отказывайтесь от помощи друзей, влиятельных лиц, покровителей. Вечером можете смело закатить вечеринку!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Водолея

Вас ждет суперуспешный день, полный сюрпризов и приятных моментов. Вы сможете собрать всю волю в кулак и быстро решить давно нерешенные проблемы. Следите за приметами и знаками – получите просветление.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня ваше настроение будет скакать, как бешеное, то в одну, то в другую сторону. Вам просто необходимо взять себя в руки и направить все внимание на себя и свои желания, тогда все разрешится само собой.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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