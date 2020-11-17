Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 17 ноября: Овнам нужно найти время на себя, а Тельцам — загадывать желания

Вчера, 05:59

Астрологический прогноз на 17 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 17 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня ваши желания далеко не всегда будут совпадать с возможностями — ну и ничего. Не пытайтесь угнаться за чем-то — вам сейчас важно найти время на себя. Когда вы последний раз делали что-то для себя, баловали чем-то приятным? Вот и звезды вам всячески намекают, что пора притормозить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Тельца

Про суперлуние слышали? Сейчас же идеальное время для загадывания желаний и осуществления новых планов. Энергии у вас будет много, поэтому постарайтесь использовать ее с пользой, а не потратить на пролежывание дня на диване. Сначала реализуйте все, что запланировали на день, а потом и новый сериал "Ход королевы" можно посмотреть, если еще не успели.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Близнецов

Не нужно сегодня вершить судьбы и принимать очень серьезные решения. Вам крайне важно научиться балансировать и распределять свои силы. Тогда успеете и работу необходимую сделать и личные дела решить. А вот вечер полностью принадлежит вам – наряжайтесь в свою любимую плюшевую пижаму и включайте что-то для души или наоборот — наденьте лучший наряд и идите в общество. Решать вам, но отдохнуть вы обязаны!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Рака

А кто это такой злюка, раздраженный и агрессивный? Рак, так это же ты! Прекратите это делать, пока не испортили отношения со всеми окружающими. Выдохните и быстро сделайте то, что делает вас счастливым. Если негатив не уходит — идите к психологу и начинайте смотреть на мир позитивно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Льва

Вы будете сегодня ласковыми кошечками, которым хочется любви и ласки. И будьте такими, поддерживайте в себе это состояние, потому что оно для вас самое продуктивное. Сможете решить давно назревший вопрос, связанный с личными отношениями.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Девы

Ну вы сегодня просто кремень! Никаких шансов на поражение: пришел, увидел, победил — ваш девиз дня. Глядя на себя в зеркало вечером вы поймете насколько вы хороши. Наслаждайтесь этим состоянием.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Весов

Не делайте сегодня резких движений — поучитесь у Львов быть кошечками. Вам сегодня нужна гибкость и плавность, чтобы решить важный рабочий вопрос. И напишите себе большими буквами план на вечер: романтика! Именно она поможет решить любые вопросы с любимым человеком и не разъехаться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Скорпиона

Все ваши мысли будут заняты сегодня любовными отношениями. Это и понятно, сколько ж можно жить в таком зависшем состоянии! Переходите к следующей стадии в отношениях, поднимайте серьезные темы и двигайтесь вперед. А если любимого человека у вас еще нет, тогда чего вы тут сидите и читаете, а не идете знакомиться и общаться с умными и интересными собеседниками противоположного пола, а?

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Стрельца

Вам будет сегодня все под силу. Кто тут супергерой? Вы, конечно же. Пишите себе внушительный список задач и щелкайте их как семечки. Похвалы и оваций вам сегодня не избежать — наслаждайтесь!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Козерога

С самого утра вы можете погрязнуть в какой-то рутине ненужных споров, сплетен и выяснений отношений. Оно вам нужно? Начните с того, что удалите с телефона, как минимум на сегодня, все приложения и соцсети. Если скучно — почитайте книгу или посмотрите сериал, а еще лучше — отправляйтесь гулять на улицу! Главным планом на день станет проветривание мозга!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Водолея

Марс возвращается в привычное движение, а у вас начинается благоприятный период. Вам предложат хорошее место, вы получите интересный проект, ваши отношения с домочадцами станут еще крепче, а у вас появятся силы двигаться вперед семимильными шагами. Зарядитесь позитивными эмоциями и в путь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Рыб

День сегодняшний может выдаться довольно насыщенным как в делах рабочих, так и личных. Чтобы получить хороший результат, важно научиться мыслить позитивно и смотреть вперед. Вы знаете, что обладаете силой и возможностями, поэтому непременно достигнете успеха.

Чувство стиля зависит от знака зодиака — смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 15-21 ноября: все знаки зодиака Во сколько обойдется отдых в Карпатах на Новый год 2021 Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо

Популярные статьи

Вчера, 18:47Афиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

Вчера, 14:35Food

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Вчера, 12:52Food

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

Вчера, 12:35Events

Международный мужской день-2020: когда отмечается и чему посвящен

Вчера, 09:30Fun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

17 ноябряFun

День студента-2020: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

Сегодня Международный День студента-2020: история праздника

17 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 17 ноября: Овнам нужно найти время на себя, а Тельцам — загадывать желания

16 ноябряСтиль

Модная битва: Тина Кароль надела брендовое платье как у Дженнифер Лопес, а мы сравнили их образы

16 ноябряЭксклюзив

Сын Софии Ротару прокомментировал свадьбу дочери. Эксклюзив

16 ноябряEvents

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Новости партнеров

Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Спокуслива дружина яскравого дебютанта збірної України. Фото
Влад Яма угодил с эфира в больничную палату. Что произошло
Влад Яма угодил с эфира в больничную палату. Что произошло
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять