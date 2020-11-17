Гороскоп на сегодня 17 ноября: Овнам нужно найти время на себя, а Тельцам — загадывать желания
Астрологический прогноз на 17 ноября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на вторник, 17 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Овна
Сегодня ваши желания далеко не всегда будут совпадать с возможностями — ну и ничего. Не пытайтесь угнаться за чем-то — вам сейчас важно найти время на себя. Когда вы последний раз делали что-то для себя, баловали чем-то приятным? Вот и звезды вам всячески намекают, что пора притормозить.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Тельца
Про суперлуние слышали? Сейчас же идеальное время для загадывания желаний и осуществления новых планов. Энергии у вас будет много, поэтому постарайтесь использовать ее с пользой, а не потратить на пролежывание дня на диване. Сначала реализуйте все, что запланировали на день, а потом и новый сериал "Ход королевы" можно посмотреть, если еще не успели.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Близнецов
Не нужно сегодня вершить судьбы и принимать очень серьезные решения. Вам крайне важно научиться балансировать и распределять свои силы. Тогда успеете и работу необходимую сделать и личные дела решить. А вот вечер полностью принадлежит вам – наряжайтесь в свою любимую плюшевую пижаму и включайте что-то для души или наоборот — наденьте лучший наряд и идите в общество. Решать вам, но отдохнуть вы обязаны!
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Рака
А кто это такой злюка, раздраженный и агрессивный? Рак, так это же ты! Прекратите это делать, пока не испортили отношения со всеми окружающими. Выдохните и быстро сделайте то, что делает вас счастливым. Если негатив не уходит — идите к психологу и начинайте смотреть на мир позитивно.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Льва
Вы будете сегодня ласковыми кошечками, которым хочется любви и ласки. И будьте такими, поддерживайте в себе это состояние, потому что оно для вас самое продуктивное. Сможете решить давно назревший вопрос, связанный с личными отношениями.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Девы
Ну вы сегодня просто кремень! Никаких шансов на поражение: пришел, увидел, победил — ваш девиз дня. Глядя на себя в зеркало вечером вы поймете насколько вы хороши. Наслаждайтесь этим состоянием.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Весов
Не делайте сегодня резких движений — поучитесь у Львов быть кошечками. Вам сегодня нужна гибкость и плавность, чтобы решить важный рабочий вопрос. И напишите себе большими буквами план на вечер: романтика! Именно она поможет решить любые вопросы с любимым человеком и не разъехаться.
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Скорпиона
Все ваши мысли будут заняты сегодня любовными отношениями. Это и понятно, сколько ж можно жить в таком зависшем состоянии! Переходите к следующей стадии в отношениях, поднимайте серьезные темы и двигайтесь вперед. А если любимого человека у вас еще нет, тогда чего вы тут сидите и читаете, а не идете знакомиться и общаться с умными и интересными собеседниками противоположного пола, а?
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Стрельца
Вам будет сегодня все под силу. Кто тут супергерой? Вы, конечно же. Пишите себе внушительный список задач и щелкайте их как семечки. Похвалы и оваций вам сегодня не избежать — наслаждайтесь!
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Козерога
С самого утра вы можете погрязнуть в какой-то рутине ненужных споров, сплетен и выяснений отношений. Оно вам нужно? Начните с того, что удалите с телефона, как минимум на сегодня, все приложения и соцсети. Если скучно — почитайте книгу или посмотрите сериал, а еще лучше — отправляйтесь гулять на улицу! Главным планом на день станет проветривание мозга!
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Водолея
Марс возвращается в привычное движение, а у вас начинается благоприятный период. Вам предложат хорошее место, вы получите интересный проект, ваши отношения с домочадцами станут еще крепче, а у вас появятся силы двигаться вперед семимильными шагами. Зарядитесь позитивными эмоциями и в путь!
Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Рыб
День сегодняшний может выдаться довольно насыщенным как в делах рабочих, так и личных. Чтобы получить хороший результат, важно научиться мыслить позитивно и смотреть вперед. Вы знаете, что обладаете силой и возможностями, поэтому непременно достигнете успеха.
Чувство стиля зависит от знака зодиака — смотрите видео:
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное