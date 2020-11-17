Гороскоп на сегодня 17 ноября: Овнам нужно найти время на себя, а Тельцам — загадывать желания

Астрологический прогноз на 17 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 17 ноября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня ваши желания далеко не всегда будут совпадать с возможностями — ну и ничего. Не пытайтесь угнаться за чем-то — вам сейчас важно найти время на себя. Когда вы последний раз делали что-то для себя, баловали чем-то приятным? Вот и звезды вам всячески намекают, что пора притормозить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Тельца

Про суперлуние слышали? Сейчас же идеальное время для загадывания желаний и осуществления новых планов. Энергии у вас будет много, поэтому постарайтесь использовать ее с пользой, а не потратить на пролежывание дня на диване. Сначала реализуйте все, что запланировали на день, а потом и новый сериал "Ход королевы" можно посмотреть, если еще не успели.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Близнецов

Не нужно сегодня вершить судьбы и принимать очень серьезные решения. Вам крайне важно научиться балансировать и распределять свои силы. Тогда успеете и работу необходимую сделать и личные дела решить. А вот вечер полностью принадлежит вам – наряжайтесь в свою любимую плюшевую пижаму и включайте что-то для души или наоборот — наденьте лучший наряд и идите в общество. Решать вам, но отдохнуть вы обязаны!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Рака

А кто это такой злюка, раздраженный и агрессивный? Рак, так это же ты! Прекратите это делать, пока не испортили отношения со всеми окружающими. Выдохните и быстро сделайте то, что делает вас счастливым. Если негатив не уходит — идите к психологу и начинайте смотреть на мир позитивно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Льва

Вы будете сегодня ласковыми кошечками, которым хочется любви и ласки. И будьте такими, поддерживайте в себе это состояние, потому что оно для вас самое продуктивное. Сможете решить давно назревший вопрос, связанный с личными отношениями.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Девы

Ну вы сегодня просто кремень! Никаких шансов на поражение: пришел, увидел, победил — ваш девиз дня. Глядя на себя в зеркало вечером вы поймете насколько вы хороши. Наслаждайтесь этим состоянием.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Весов

Не делайте сегодня резких движений — поучитесь у Львов быть кошечками. Вам сегодня нужна гибкость и плавность, чтобы решить важный рабочий вопрос. И напишите себе большими буквами план на вечер: романтика! Именно она поможет решить любые вопросы с любимым человеком и не разъехаться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Скорпиона

Все ваши мысли будут заняты сегодня любовными отношениями. Это и понятно, сколько ж можно жить в таком зависшем состоянии! Переходите к следующей стадии в отношениях, поднимайте серьезные темы и двигайтесь вперед. А если любимого человека у вас еще нет, тогда чего вы тут сидите и читаете, а не идете знакомиться и общаться с умными и интересными собеседниками противоположного пола, а?

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Стрельца

Вам будет сегодня все под силу. Кто тут супергерой? Вы, конечно же. Пишите себе внушительный список задач и щелкайте их как семечки. Похвалы и оваций вам сегодня не избежать — наслаждайтесь!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Козерога

С самого утра вы можете погрязнуть в какой-то рутине ненужных споров, сплетен и выяснений отношений. Оно вам нужно? Начните с того, что удалите с телефона, как минимум на сегодня, все приложения и соцсети. Если скучно — почитайте книгу или посмотрите сериал, а еще лучше — отправляйтесь гулять на улицу! Главным планом на день станет проветривание мозга!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Водолея

Марс возвращается в привычное движение, а у вас начинается благоприятный период. Вам предложат хорошее место, вы получите интересный проект, ваши отношения с домочадцами станут еще крепче, а у вас появятся силы двигаться вперед семимильными шагами. Зарядитесь позитивными эмоциями и в путь!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2020 года, для Рыб

День сегодняшний может выдаться довольно насыщенным как в делах рабочих, так и личных. Чтобы получить хороший результат, важно научиться мыслить позитивно и смотреть вперед. Вы знаете, что обладаете силой и возможностями, поэтому непременно достигнете успеха.

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