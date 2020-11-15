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Гороскоп на неделю 15-21 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 06:40

Астрологический прогноз на 15-21 ноября для всех знаков зодиака

Начало недели для большинства знаков зодиака принесет успокоение, чувство стабильности и уверенности в своих силах. Появится стремление давать полезные советы окружающим, зато пропадет желание спорить и доказывать свою правоту.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Pexels

Но вот ближе к концу семидневки возобладает стремление к внутренней свободе, раскрепощенности и независимости. Вряд ли у вас получится спокойно реагировать на малейшее давление извне.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Для Овнов на следующей неделе наступает благоприятный период, поскольку у вас есть все шансы преуспеть во многих сферах. С середины семидневки налицо успешный карьерный рост. Вы обворожительны, благодаря чему в вас запросто можно влюбиться. Однако будьте осторожны с деньгами – вам могут не вернуть долг.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Ровная и спокойная неделя ожидает Тельцов. Если вы заведомо не будете стремиться искать приключения на свою голову, то этот период сможете прожить вполне стабильно. Работа вам не в тягость, вы справитесь со всеми поставленными задачами вовремя и с удовольствием. Личная жизнь вполне налажена. Вот только берегите здоровье.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Вся неделя у Близнецов пройдет хорошо и радостно, за исключением не слишком приятных выходных. Вам не дадут отдохнуть какие-то проблемы. Вы полны творческих идей, у вас спорятся все дела, романтические отношения с любимыми и полное взаимопонимание с детьми. Работа не принесет проблем, да и на здоровье вы не пожалуетесь.

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Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Раков на следующей неделе ожидает период, наполненный мыслями и заботами о семье. Вам придется много времени и сил уделить домашним делам, решению бытовых вопросов, взаимоотношениям с членами семьи и близкими друзьями. В некоторых случаях даже возможны серьезные разборки и конфликты.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе настоятельно рекомендуется сдерживать эмоции и не срываться на окружающих людей. Именно дипломатическое общение с людьми может вывести вас на новый уровень как в построении карьеры, так и личной жизни. Вы активны, деловиты и целеустремленны – не сбавляйте темпов.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Следующая неделя однозначно заставит представителей знака Девы задуматься о финансах. В среду денежные вопросы будут актуальными и на работе, и в семье. К концу рабочей недели отношения с сослуживцами могут быть напряженными. На выходных вам будет полезно отдохнуть, хотя это и будет трудно.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Вся следующая неделя будет удачной для представителей знака Весы. Поэтому не стоит прохлаждаться в уголочке и наблюдать, как ваш успех проплывает мимо. Будьте активны во всех сферах, проявляйте инициативу, живите на полную и наслаждайтесь жизнью. А вот на выходные вы действительно заслужили полноценный отдых.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Скорпионы рискуют попасть под влияние собственной лени и апатии. Если вы совсем расслабитесь, то можете запросто скатиться в депрессию. В четверг обратите внимание на здоровье, причем, не только физическое. Постарайтесь продержаться и пережить это время без серьезных потерь для себя и окружающих.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

У Стрельцов наступает подходящее время для карьерного роста. Если вы чувствуете в себе хоть малейшие силы, то не сидите на месте, получайте новые знания и всесторонне развивайтесь. Но если вам не здоровится – пожалейте организм и лучше хорошенько отдохните. В четверг в личной жизни вас ждет головокружительный успех.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Козерогов будет своеобразным экзаменом по выполненным рабочим обязательствам. Если вы все успели в срок, то опасаться вам нечего. Но имейте в виду: прежде чем действовать, взвесьте и обдумайте свои поступки, а также пути возможного отступления, чтобы они не обернулись для вас проблемами.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе рекомендуется хорошенько думать, прежде чем что-то говорить в адрес окружающих. В среду от критики лучше вообще отказаться, чтобы не нажить врагов на работе и дома. Ваш язык – ваш враг. Велика вероятность проблем, связанных с рабочим коллективом, хотя начальство к вам будет благосклонно.

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Рыбам на следующей неделе звезды рекомендуют обратить внимание на контакты с людьми, встречи и неожиданные знакомства. Такое общение будет полно не только приятных неожиданностей, но и практической пользы. Например, встреча со старым другом поможет в решении проблемы, а новое знакомство может принести и новую любовь.

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Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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