Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 14 мая для всех знаков зодиака: Раки, не проспите свой шанс покорить любую вершину!

Сегодня, 05:12

Астрологический прогноз на 14 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Астрологи дали прогноз на пятницу, 14 мая 2021 года. Пятница станет очень желанной, ведь за ней последует выходной. Не сдерживайте себя – наслаждайтесь хорошим настроением, приятной компанией и своей жизнью. А если настроение у вас так себе, то поднять его можно с помощью презентов и сюрпризов. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Овна

Сегодняшний день будет немного напряженным и от того нервным. Велика вероятность ссоры с домочадцами и конфликта на работе, поэтому просто постарайтесь быть спокойнее и уравновешеннее.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Тельца

Все, что связано с общением, новыми знакомствами, обновлением контактов, будет иметь успех. Старайтесь не пытаться быть лучше себя, изображая кого-то. Просто говорите, что считаете нужным, и делайте то, что умеете делать хорошо.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Близнецов

Нельзя сегодня поддаваться унынию и недовольствам. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам приятны и заставляют вас улыбаться. Вероятны финансовые проблемы, но вы вскоре сможете их решить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Рака

С самого утра ваша энергия будет на высоте и вам покорятся любые вершины. Не проспите этот шанс! Но вторая половина дня будет радовать вас меньше, ведь важно будет закончить начатое, а силушек уже будет меньше. Старайтесь правильно распределить свою энергию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Льва

Тяга к новым впечатлениям и желание реализовать давнюю мечту станут реальностью. Главное правило дня – никакой лени и нытья! Удачное время для общения с представителями противоположного пола.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Девы

Ничего не пытайтесь делать сегодня через силу, иначе получите не только плохое настроение, а и такой же результат. Вся негативная информация, поступающая сегодня, будет исходить от завистников – держите их на расстоянии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Весов

Ваше финансовое положение не будет вас сегодня радовать. Все потому, что вы любите тратить много, совершая далеко не всегда нужные покупки. Постарайтесь выделить время для анализа своего материального положения и планирования только необходимых покупок. Это непременно поможет!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Скорпиона

Хороший будет день для тех, кто связан с творчеством и спортом. Вашей фантазии и энергии хватит на все, поэтому и результат не заставит себя ждать. Если ошиблись – извинитесь и научитесь признавать свои ошибки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Стрельца

Вам звезды обещают прибыль и улучшение материального положения. Но не забывайте и о своем здоровье – качественное питание и отдых станут залогом успеха в рабочих делах и получения удовольствия от жизни.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Козерога

Те Козероги, которые связаны с творчеством, будут успешно реализовывать все, что запланировали. Но не сидите в четырех стенах и обязательно отправляйтесь на природу. Прогулка в парке поможет проветрить голову и вдохновит на новые великие дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня нервничать, злиться и расстраиваться. В результате вы получите только плохое настроение. Займитесь спортом, чтобы выбросить весь негатив и привести тело в тонус. А вечер проведите в кругу самых близких и любимых людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня вы будете полны энергии, поэтому легко сможете справиться с любой задачей. Проявляйте инициативу и беритесь за любые интересные вам проекты. Ваша эмоциональность во второй половине дня может стать причиной конфликта – старайтесь держать себя в руках.

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Ранее мы публиковали общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака Что подарить женщине по ее знаку зодиака Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль

Популярные статьи

Вчера, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

12 маяЗвездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

12 маяЗвездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

12 маяЗвездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

12 маяЗвездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

12 маяЗвездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 маяЗвездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

12 маяМодно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

12 маяПартнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

12 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни оправдался за хайп на романе Кароль и Балана

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

11 маяЗвездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Рецепты ночных напитков для похудения
Рецепты ночных напитков для похудения
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
На видео попали заигрывания Агаты Муцениеце с женатым режиссером?
На видео попали заигрывания Агаты Муцениеце с женатым режиссером?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять