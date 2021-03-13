Гороскоп на сегодня 13 марта: Водолеи будут пожинать плоды своей работы, а Рыбы будут под влиянием новолуния

Астрологический прогноз на 13 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 13 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Овна

Сегодня вы можете стать сильнее, победив лень и свои сомнения. Не исключены события, которые проверят вашу устойчивость к неприятностям. К вечеру ваши представления о жизни могут кардинально поменяться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня давние проблемы будут о себе напоминать и злить вас. Не стоит поддаваться эмоциям – просто наберитесь терпения, сядьте и продумайте все пути отступления. Хорошее воздействие на вас окажет альтруизм и служение ближнему.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Близнецов

Вы можете сегодня очень быстро выдохнуться, и это повлечет за собой срыв каких-то договоренностей и планов. Не стоит злиться и ругаться со всеми – просто постарайтесь взять под контроль свои мысли и ситуацию. Если не получается, берите форму и идите в спортзал – хорошая тренировка быстро приведет мысли в порядок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Рака

Сегодня вам важно заняться защитой своих интересов. Это не значит, что нужно всем и все доказывать – просто старайтесь выстроить свои личные границы и донести это до самых близких, которые часто их нарушают. Вечер обещает быть душевным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Льва

Не пытайтесь всё сегодня успеть – у вас впереди много работы над собой и своим мышлением. Да-да, именно оно часто приводит вас к неправильным решениям. День удачный для самых важных решений и мероприятий в вашей жизни. Не упустите шанс стать счастливее и успешнее.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Девы

Хорошее время для творчества и всего, что с ним хоть как-то связано. В новолуние также хорошо загадывать желания и составлять карту желаний. Постарайтесь сегодня отдохнуть и набраться сил. Вечер проведите в кругу самых близких и родных людей!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Весов

Рассчитывайте свои силы, если не хотите с самого утра остаться без сил и энергии. Выбирайте сегодня спокойные и уравновешенные занятия, которые вы будете делать не спеша и в удовольствие. Вечером соберите самых близких друзей или еще лучше – отправляйтесь к ним в гости и проведите время за душевными разговорами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Скорпиона

Вы можете получить сегодня известие, которое перевернет вашу жизнь. Принимая любое решение сегодня, важно хорошенько все продумать. Не торопите себя и не пытайтесь кому-то угодить – руководствуйтесь только своими желаниями. Вечером постарайтесь уравновесить напряженный день массажем, теплой ванной или чтением книги.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Стрельца

Вы будете сегодня, как робот – все вопросы решать на автомате, не уставая, при этом еще и заниматься своими личными делами. Во второй половине дня обязательно запланируйте себе прогулку на свежем воздухе и встречу с друзьями. Вечер должен остаться только для себя!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня ваше настроение будет меняться очень быстро – от позитива до меланхолии и отчаяния разгон за 2 секунды. Постарайтесь не планировать себе каких-то серьезных дел, иначе допустите ошибку, за которую будете потом себя корить. Окружите себя сегодня спокойствием и чем-то приятным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня будете пожинать плоды своей предыдущей работы. Они будут хоть и небольшими, но значимыми. Можете смело позволить себе отдых и развлечения. Вечер лучше провести в семейном кругу с самыми близкими людьми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня новолуние в вашем знаке, а значит, что его влияние вы ощутите на себе несомненно. Вы сможете стать сегодня хозяином ситуации, позволить себе крупные покупки и другие операции с деньгами, которые принесут вам еще больший доход. Вечер посвятите любимым занятиям.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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