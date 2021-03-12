Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Астрологический прогноз на 12 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 12 марта 2021 года. Старайтесь замечать красоту вокруг вас, окружайте себя приятными людьми и вы будете счастливы. И, конечно же, не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Овна

Идеальное время для того, чтобы заводить контакты с людьми, которые могут стать полезными для вашей работы. Не пытайтесь ухватиться за всё и сразу, а тщательно продумывайте каждый свой шаг, выделяя только главное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня одинокие Тельцы смогут обрести любовь и душевное равновесие с родственным человеком, который был все время рядом, а вы на него не обращали внимания. А вот супружеские пары будут переживать сложный период проверки отношений. Наберитесь терпения – это все не навсегда.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Близнецов

Легкими деньги не бывают, думаете вы и тут же получаете хороший бонус за свои труды, которые вы когда-то провели. Это приятно, а потому нельзя быть недоверчивым и неуверенным в себе. Следите за мыслями и не допускайте негатива.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Рака

Вы будете легко сегодня справляться с любыми сложностями на работе, делать те вещи, которые ранее казались нереальными, и удивляться своим суперспособностям. Необходимо только рассчитать силы, возможности и финансовые средства. Вечер проведите в приятной компании.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Льва

Нелегкий выдастся день для Львов-начальников, ведь нужно будет принять важные решения и при этом постараться не испортить отношения с окружающими, коллегами и партнерами. Напряженность может сохраниться надолго, поэтому запаситесь терпением и бутылочкой красного сухого.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Девы

Ну не все вам будет даваться сегодня легко, при том что вы прикладываете много усилий. Но попробуйте просто отпустить ситуацию, и вам как минимум станет легче, и как максимум – все проблемы решатся без вашего участия. Постарайтесь найти в себе точку опоры и силы двигаться дальше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Весов

День начнется с приятных известий от ваших родственников. Это поможет вам почувствовать прочную почву под ногами и вселит надежду. Старайтесь не злиться и не срываться ни на ком – лучше идите в зал и метельте грушу. Вечер проведите в тишине и в приятной компании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Скорпиона

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – завершить все ранее начатые дела и запланировать важные события на ближайший месяц. А вот к реализации задуманного стоит подойти позже. Во второй половине дня благоприятно уединение. Вечером займитесь тем, что вас вдохновляет и мотивирует.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Стрельца

Напряженный день будет выбивать вашу почву из-под ног, но вы держитесь – это не навсегда. Вторую половину дня посвятите решению домашних проблем и рутине, на которую у вас никогда нет времени.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Козерога

Недомогание, плохое настроение и состояние будут вас сегодня расстраивать с самого утра. Но вы не поддавайтесь унынию – все в ваших руках. Взбодритесь любимым напитком, контрастным душем или хорошенькой зарядкой. Если недомогание не проходит – обратитесь к врачу. Категорически запрещены алкогольные напитки.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Водолея

Старайтесь не концентрировать свое внимание на негативе и каких-то проблемах. Вы все сможете решить – главное набраться терпения и не торопиться. А еще – лечь пораньше спать и хорошенько отдохнуть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня у вас будут покровители, хорошее настроение и много сил на то, чтобы справится с любыми трудностями. Возможна деловая поездка, результаты которой помогут завершить дела к концу месяца и порадовать отличным бонусом. Следите за своим здоровьем!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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