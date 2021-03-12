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Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Сегодня, 06:35

Астрологический прогноз на 12 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 12 марта 2021 года. Старайтесь замечать красоту вокруг вас, окружайте себя приятными людьми и вы будете счастливы. И, конечно же, не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Овна

Идеальное время для того, чтобы заводить контакты с людьми, которые могут стать полезными для вашей работы. Не пытайтесь ухватиться за всё и сразу, а тщательно продумывайте каждый свой шаг, выделяя только главное.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня одинокие Тельцы смогут обрести любовь и душевное равновесие с родственным человеком, который был все время рядом, а вы на него не обращали внимания. А вот супружеские пары будут переживать сложный период проверки отношений. Наберитесь терпения – это все не навсегда.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Близнецов

Легкими деньги не бывают, думаете вы и тут же получаете хороший бонус за свои труды, которые вы когда-то провели. Это приятно, а потому нельзя быть недоверчивым и неуверенным в себе. Следите за мыслями и не допускайте негатива.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Рака

Вы будете легко сегодня справляться с любыми сложностями на работе, делать те вещи, которые ранее казались нереальными, и удивляться своим суперспособностям. Необходимо только рассчитать силы, возможности и финансовые средства. Вечер проведите в приятной компании.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Льва

Нелегкий выдастся день для Львов-начальников, ведь нужно будет принять важные решения и при этом постараться не испортить отношения с окружающими, коллегами и партнерами. Напряженность может сохраниться надолго, поэтому запаситесь терпением и бутылочкой красного сухого.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Девы

Ну не все вам будет даваться сегодня легко, при том что вы прикладываете много усилий. Но попробуйте просто отпустить ситуацию, и вам как минимум станет легче, и как максимум – все проблемы решатся без вашего участия. Постарайтесь найти в себе точку опоры и силы двигаться дальше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Весов

День начнется с приятных известий от ваших родственников. Это поможет вам почувствовать прочную почву под ногами и вселит надежду. Старайтесь не злиться и не срываться ни на ком – лучше идите в зал и метельте грушу. Вечер проведите в тишине и в приятной компании.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Скорпиона

Лучшее, что вы можете сегодня сделать – завершить все ранее начатые дела и запланировать важные события на ближайший месяц. А вот к реализации задуманного стоит подойти позже. Во второй половине дня благоприятно уединение. Вечером займитесь тем, что вас вдохновляет и мотивирует.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Стрельца

Напряженный день будет выбивать вашу почву из-под ног, но вы держитесь – это не навсегда. Вторую половину дня посвятите решению домашних проблем и рутине, на которую у вас никогда нет времени.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Козерога

Недомогание, плохое настроение и состояние будут вас сегодня расстраивать с самого утра. Но вы не поддавайтесь унынию – все в ваших руках. Взбодритесь любимым напитком, контрастным душем или хорошенькой зарядкой. Если недомогание не проходит – обратитесь к врачу. Категорически запрещены алкогольные напитки.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Водолея

Старайтесь не концентрировать свое внимание на негативе и каких-то проблемах. Вы все сможете решить – главное набраться терпения и не торопиться. А еще – лечь пораньше спать и хорошенько отдохнуть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 12 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня у вас будут покровители, хорошее настроение и много сил на то, чтобы справится с любыми трудностями. Возможна деловая поездка, результаты которой помогут завершить дела к концу месяца и порадовать отличным бонусом. Следите за своим здоровьем!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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