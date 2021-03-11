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Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 11 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 11 марта 2021 года. Сегодня не все будет зависеть только от вашего желания, постарайтесь подстроиться, чтобы вам было максимально комфортно. А дальше уже действуйте так, как вам будет удобно, вы ведь и сами в состоянии написать сценарий вашей жизни. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Овна

Сегодня подходящий день, чтобы улучшить свое материальное состояние и стать от этого счастливее. Можете планировать большие покупки, но тратить сегодня деньги не стоит. Приумножайте, считайте и распределяйте. Но не забудьте выделить время для отдыха – вам необходимо восполнить силы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Тельца

Звезды советуют вам быть сегодня спокойнее и уравновешеннее, чтобы не упустить что-то важное в своей жизни. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и не перенапрягайтесь. Во второй половине дня нужно выделить время для любимых процедур и неспешной прогулки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Близнецов

Сегодня ваше настроение будет меняться быстро, и вы станете для людей напряженными, а ваши действия будут выглядеть для них не логичными. Не пытайтесь кого-то в чем-то убедить, просто делайте то, что должны, но подальше от людей. Уединение никому еще не помешало! Особенно эффективно оно будет, если вы займетесь тем, что вас вдохновляет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Рака

Сегодня вам нужно будет принять какое-то очень важное решение, от которого будет зависеть будущее вашей карьеры. Не пытайтесь за сегодня успеть все – потом не будете успевать разгребать завалы. А еще вам может прилететь пару замечаний/возмущений от ваших родных. Старайтесь не конфликтовать, а отпустить ситуацию – она быстро разрешится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Льва

Сегодня все будет идти своим чередом и вас это будет устраивать. Вас окружат приятные люди, настроение будет хорошим, и вам несомненно будет легко. Вы можете смело промечтать весь день, а можете настроиться на более продуктивную работу и получить хорошие плоды за свою работу. Выбирать вам!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Девы

Звезды сулят вам приятный день с хорошими событиями и такими же людьми. Вас сегодня поглотит вдохновение, и мир покажется цветным калейдоскопом. Не отказывайте себе в удовольствиях и развлечениях – вы заслужили настоящий праздник.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Весов

Кто проснется сегодня раздраженным и недовольным, тот Весы. Вы будете бурчать и недовольно комментировать все происходящее, пока не услышите от людей, что вы их достали. Постарайтесь отвлечься от плохих мыслей – вы же знаете, что негатив притягивает негатив.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Скорпиона

Самым правильным занятием дня станет путешествие или командировка. Вы сможете подпитаться энергией и восстановить силы, настройте свои мысли на правильный лад и проветрите голову. К вечеру вы почувствуете себя обновленным, как телефон после прошивки.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Стрельца

Ваше желание уединиться сегодня может повлечь за собой непонимание родных и близких. Они могут обидеться на вас, а вы – разозлиться за это на них. Но старайтесь держать себя в руках и при этом отстаивать свои границы. Любые вопросы старайтесь решать сразу, а не затягивать в конфликт.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Козерога

Старайтесь сегодня завершить все свои дела и заняться планированием того, что вам нужно сделать в ближайшие дни, чтобы достичь успеха. А он вас непременно ждет, стоит только захотеть, ну и, конечно, приложить немало усилий. Следите за деньгами.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня вы будете суперуспешным человеком, когда все, за чтобы вы не взялись, будет иметь успех. В любви, творчестве, работе и взаимоотношениях с окружающими вы будете на вершине славы. Наслаждайтесь, пользуйтесь и радуйтесь этому!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня вас ждет необычный день, когда вы сможете реализовать давние задумки, подключив творческие амбиции и вспомнив о своих мечтах. Не стойте на месте – двигайтесь вперед, и будет вам счастье! В личных отношениях расцвет чувств и внимание поклонников.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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