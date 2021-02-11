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Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

Сегодня, 05:39

Астрологический прогноз на 11 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 11 февраля 2021 года. День будет не очень насыщенным и активным, но все в ваших руках. Вы можете наполнить его положительными событиями и любимыми занятиями. Позаботьтесь о себе и своем душевном состоянии. А еще, самое время подумать о том, какой сюрприз устроить любимому человеку на День святого Валентина. Специально к празднику 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День всех влюбленных необычно и интересно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Овна

Не будьте сегодня слишком активными на работе, если не хотите потом за все отвечать и брать всю ответственность на себя. Рискуете получить нагрузку, которая вам непосильна. Из-за этого можете быть нервными и раздраженными, что пагубно скажется на отношениях с близкими. Будьте терпимее к ним и себе!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Тельца

Сегодня все будет складываться как нельзя лучше! Вы найдете время на все – на работу, близких и себя любимого. К вечеру будете довольны собой и тем, что нашли баланс в жизни. Но вы же знаете, что так будет не всегда, поэтому просто не заморачивайтесь и наслаждайтесь сегодняшним днем.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодня нельзя нервничать, перетруждаться и насиловать себя теми делами, которые вас напрягают. Поймите, чего бы вы хотели прямо сейчас, и сделайте это! А вечером отправляйтесь в спортзал и хорошенько там попотейте – это поможет восстановить энергию и прояснит голову.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Рака

Сегодняшний день может пойти по наклонной, а все дела – улететь в трубу. Но вам опускать руки нельзя, а лениться и вовсе грешно. Берите себя в руки и приступайте к работе! Радуйте себя приятными мелочами – это важно для хорошего самочувствия и уверенности в себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня вас ждет идеальное время, когда все, о чем вы мечтали последнюю неделю – сбудется и сделает вас очень счастливым человеком. На работе будьте активнее – начальство будет в восторге от ваших идей и предложений.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Девы

Не суйте нос в чужие дела, а занимайтесь своими. У вас так много назначено проектов, что пора бы все уже успеть или хотя бы начать делать, а не только говорить о них. Доверяйте своей логике и интуиции – они подскажут вам верные решения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Весов

Сможете сделать сегодня все и даже больше, если только не проспите до обеда и не будете тратить все свое время на соцсети. Поэтому совет от звезд – пишите план и действуйте согласно его пунктов. Вечер используйте для отдыха, заботы о себе и своего хобби.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Скорпиона

Старайтесь меньше слушать других людей и больше прислушиваться к себе. Вот прямо сейчас задайте себе вопросы: чего бы вам хотелось? Что бы вы хотели надеть сегодня на работу? А что хотите съесть на обед? Не делайте все на автомате, а прислушивайтесь к себе – это сделает вас счастливее!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы можете столкнуться с проблемами, которые вас собьют с намеченного пути. Но не стоит злиться и тем более опускать руки. Это должно лишь усилить ваше желание достичь успеха! Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Козерога

Сегодня вы поймете, почему говорят "язык без костей". Вам предстоит говорить так много, как никогда ранее. От того, насколько вы будете сегодня контактны, зависит ваша будущая профессия, поэтому не ленитесь и подключите свою харизму – вам все под силу! Вечер проведите в уединении, чтобы восстановить потраченную энергию.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Водолея

Не стоит сегодня бежать куда-то сломя голову и браться за серьезные дела впопыхах. Так можете упустить что-то очень важное. Хороший день для восстановления давних связей и общения. Вечер уделите себе и любимому человеку – вам нужно снова наладить контакт!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2021 года, для Рыб

Хороший день, чтобы наконец-то преодолеть все свои внутренние конфликты и начать делать то, что вам действительно хочется. Вечером не отказывайте себе в удовольствиях и побалуйте приятными покупками.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2021 год для знака Рыбы: вам придется пожертвовать карьерой ради семьи.

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Источник: Сегодня
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