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Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 7-13 февраля для всех знаков зодиака

В начале следующей недели для многих знаков зодиака эмоциональность отодвинется на задний план, а на первое место выйдет чувство долга и ответственности. Капризам и проявлению эгоизма не место.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Фото: Unsplash

С середины недели ситуация немного изменится. Людям захочется внутренней свободы и раскрепощенности, оживут эмоции, которые начнут проявляться более открыто и свободно.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Овны не будут испытывать финансовых затруднений и смогут позволить себе шиковать. У окружающих даже может создаться ощущение, что вам везет во всех делах и всюду улыбается удача. Главное при таком успехе – не потерять голову и оставаться человеком в любых обстоятельствах. В среду берегите кошелек или же поставьте лимит на карту.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

В начале следующей недели Тельцам не стоит впутываться в серьезные финансовые отношения, поскольку в этом есть немалый риск. Во вторник, если вы в чем-то засомневаетесь, лучше обратиться за помощью к юристу и не заниматься самодеятельностью. Вы можете не рассчитать свои силы. Поездка в конце недели будет удачной при соблюдении всех мер предосторожности.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецам не стоит начинать серьезных дел на следующей неделе. В понедельник, чтобы не попасть в неприятности, не доверяйте партнерам – лучше прислушивайтесь к советам более мудрых людей, не зависящих от состояния ваших дел. Прилив сил, который появится с середины недели, позволит ощутить уверенность в себе, а она вам сейчас необходима.

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Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

В ближайший период Ракам стоит прислушаться к своей интуиции и проявить изворотливость в сложных ситуациях. В этом случае вы сможете избежать нежелательного влияния людей, которые мешают вам жить и ставят палки в колеса, даже когда вы стоите не месте. Откровенность вам не повредит, главное оставаться искренними. И разумеется, берегите здоровье.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львов в начале семидневки поджидают какие-то неприятности на работе, в частности – с начальством. Старайтесь избегать излишней активности, потому что это вызовет у вас упадок сил и напрасные негативные эмоции. В конце недели не стоит начинать новые дела – это неоправданный расход времени. Полезнее будет покопаться в причинах своих неудач.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Девы будут способны проявить неожиданную напористость в достижении своих целей, что вряд ли понравится окружающим. В среду старайтесь не отвлекаться на фантазии, выполняя свою работу. Избыток сил и энергии применяй в мирных целях и не ведитесь на провокации. Выходные пройдут на ура, особенно если вы к ним подготовитесь.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Весам на следующей неделе важно мобилизовать свои силы и отбросить лень. Только таким образом вы будете способны достичь поставленной цели во многих сферах жизни. Во вторник прислушивайтесь к внутреннему голосу – вы будете на удивление проницательны. Окружающим понадобятся ваши советы – не скупитесь на проявление внимания, которое вскоре окупится.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Скорпионам следующая неделя принесет немалые переживания в личной жизни. Старайтесь держать себя в руках, чтобы избежать неоправданного приступа злости. Помните, что агрессия вряд ли приведет к любви и взаимопониманию. В этот период у вас будет сильно развита интуиция, которая поможет избежать или сгладить многие неприятности.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

На следующей неделе для Стрельцов часто будут возникать неприятные ситуации в работе, но вы способны их преодолеть. В четверг серьезные переговоры лучше перенести на другое время, несмотря на заманчивые и перспективные предложения. Проявляя терпение, вы учитесь выдержке, и будете за это достойно вознаграждены. Приготовьте подарок любимому человеку.

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Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козерогам стоит попробовать свои силы в незнакомом ремесле – в этом случае вас ждет творческий успех. Вы будете фонтанировать идеями – стоит только начать. Не нужно рисковать в начале недели , потому что цель не оправдает средства. В выходные уделите больше внимания любимому человеку – и это время станет незабываемо ярким для вас обоих.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеи в среду попадутся в ловушку собственных вымыслов и фантазий, хотя реальность окажется более жесткой и прагматичной. Спускайтесь на землю и готовьтесь к неожиданным переменам. Вы можешь рассчитывать на поддержку близких и родных людей, но не стоит перекладывать свои прямые обязанности на их плечи. Им это не слишком понравится.

Гороскоп на неделю 7-13 февраля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

На следующей неделе Рыбам будет сложно найти общий язык с окружающими. В пятницу вам придется применить все свое красноречие, чтобы убедить партнеров в выгодности сотрудничества и ведения совместных дел. В этом случае бизнес принесет скорую и ощутимую прибыль. Рутина и зарабатывание денег не должны отвлечь вас от состояния здоровья.

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