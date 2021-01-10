Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

Астрологический прогноз на 10 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 10 января 2021 года. День будет активным, а вот вечер лучше провести в спокойствии и умиротворении. Так сможете подготовиться к рабочей неделе и приступить к работе с новыми силами и хорошим настроением.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Овна

Вы сегодня будете полны сил и решимости изменить свою жизнь к лучшему. Только заниматься нужно теми делами, которые приносят вам удовольствие. Не перенапрягайтесь и не пытайтесь успеть все за один день. Обязательно найдите время побыть наедине с собой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Тельца

Сегодня многие дела, которые вы себе запланировали, сможете выполнить быстро и без надрыва. Только найдите время на релакс под серию любимого сериальчика с чашечкой любимого кофе. И не забудьте про спорт – время уже возвращаться к активным тренировкам и приводить тело в порядок.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Близнецов

Не стоит ждать от жизни каких-то крутых перемен и изменений, если вы не готовы приложить для этого усилия. Все, что будете сегодня делать, старайтесь продумывать и планировать, тогда не упустите главное. Вечер идеально будет провести в спокойной атмосфере с Ремарком в руках.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Рака

Не стоит сегодня спешить и куда-то торопиться – вы все равно будете так расслаблены, что будете просто недоступны для каких-либо серьезных дел. А вот встреча с друзьями, посиделки с родными – то, что вам необходимо. Вдохновения к вечеру получите столько, что не будете знать, куда его девать. Записывайте все в блокнот.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Льва

Сегодняшний день просто создан для всего приятного! Вам необходимо заняться любимым делом, спортом или встретиться с человеком, который умеет правильно на вас влиять. Вот только деньги сегодня не транжирьте, если не хотите до конца месяца ходить с пустым кошельком и желудком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Девы

Вы можете не сразу понять, куда двигаться и чем заняться, поэтому рискуете просто занудствовать целый день, ходя по квартире или валяясь на диване. Лучше одевайтесь потеплее и выходите на улицу – свежий воздух здорово прочистит мозг и уберет с вашей головушки ненужное. Прогулка возле водоема сделает вас еще свежее!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Весов

Довольно опасный день, когда вы будете подвержены перепадам настроения, а от этого и общение будет сложным. Держите эмоции под контролем и займитесь спортом. Так вы сможете сохранить нормальные отношения с окружающими, а еще и обзавестись квадратиком пресса.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Скорпиона

Не стоит ждать сказки или какой-то фантастики, которая поможет вам изменить жизнь в один миг. Если хотите изменений, берите жизнь под свой контроль и начните с себя! Хотите пресс – качайте его регулярно, хотите полезное питание – выбросите майонез и колу с холодильника, хотите сменить работу – отправляйте резюме. Все в ваших руках!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Стрельца

Сегодня вам нужно остановиться и посмотреть на свою жизнь под другим углом. Старайтесь не делать того, что вы не хотите, отказывайтесь от приглашений, которые вам не интересны, и не бойтесь говорить "нет". Вы быстро избавитесь от негатива и чувства, что кому-то что-то должны. Проживите этот день для себя!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Козерога

Сегодня вы можете получить приглашение или предложение, которое изменит вашу жизнь. Это может быть деловое предложение, а может и личного характера. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост – так хватайте же!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Водолея

Вас накроет эмоциональный всплеск, который нужно контролировать, если вы не хотите испортить отношения со всеми близкими и показаться непрофессионалом на работе. Сегодня легко можете незаслуженно обидеть кого-то, поэтому пойдите лучше покачайте пресс или поприседайте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 января 2021 года, для Рыб

Сегодня все свои решения важно хорошенько продумывать, иначе конечное решение вас разочарует. Ожидаются новые интересные знакомства и возобновление старых связей. Это может повлиять на вашу работу или решения, которые вы принимаете. Вечер уделите себе!

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