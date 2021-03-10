Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

Астрологический прогноз на 10 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 10 марта 2021 года. Давайте не киснуть сегодня, чтобы день прошел хорошо и у вас все получалось. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть на улице еще такая себе весна – свежий воздух помогает проветрить голову и запастись новыми идеями.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Овна

Сегодня вы легко сможете завести новое знакомство и закрыть любой вопрос, касающийся работы, улучшив при этом свое материальное состояние. Во второй половине дня обязательно уделите внимание семье и детям. А прогулка перед сном станет идеальным завершением дня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Тельца

Начинайте этот день спокойно, ничего не планируя и не мечтая о чем-то нереальном. Вам будет нелегко сориентироваться в большом потоке информации, а ваши мысли и чувства будут хаотичными. Не пытайтесь сделать все сразу – возьмите тайм-аут и отключитесь на время от проблем. Решение придет незамедлительно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Близнецов

Не стоит делать резких движений и принимать поспешных решений – старайтесь больше времени проводить за раздумьями и анализом. Хорошо бы заняться планированием дел на ближайшие полгода-год. А вот вечер лучше провести с любимым человеком в обнимку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Рака

Ваше настроение будет меняться со скоростью света, а от этого – и ваше поведение. В результате вы можете раздражать и злить окружающих. Старайтесь не огрызаться, а отрегулировать свое эмоциональное состояние. Проведите больше времени наедине. Избегайте алкоголя!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Льва

Не начинайте сегодня новое дело, если не уверены в нем и плохо ориентируетесь в ситуации. Лучше займитесь собой и уделите время хобби. Во второй половине дня звезды сулят вам интересную встречу, которая поможет вам укрепить свое положение в обществе. Вечер в кругу близких станет душевным завершением дня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Девы

Считать деньги любят все, если есть что. Старайтесь не падать духом, а больше времени уделять задачам, которые могут реально улучшить ваше материальное положение. Планируйте дела в долгосрочной перспективе, и вы непременно получите отличный результат. Ваша уверенность в себе поможет стать более влиятельным – поработайте над этим.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Весов

Сегодняшний день будет сложно предугадать, но есть несколько задач, которые нужно решить быстро. Они касаются денег и вашего любимого человека. Ни с тем ни с тем затягивать нельзя. Вечер с книгой – лучшее решение на сегодня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодня все дела будут решаться проще, если вы будете творчески подходить к их осуществлению. День благоприятен для строительства, ремонта и создания уюта в доме. Вечером расслабьтесь под сериал "Люпен" вместе со своей семьей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Стрельца

Ваше настроение и самочувствие будут сменяться очень быстро и резко, поэтому не удивляйтесь, что вы будете раздражать людей. В первой половине дня можете почувствовать меланхолию, но не поддавайтесь грусти – вечером вас ждет интересное мероприятие, где вы будете блистать. Умеренные физические нагрузки, массаж и визит к косметологу помогут восполнить энергию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня в вашей голове будут витать грустные и даже мрачные мысли, которые вы постараетесь гнать прочь. Лучше позвольте себе все свои эмоции прожить – и вам сразу станет легче. После обеда запланируйте встречу с подругой – разговор с ней поможет облегчить свое состояние.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Водолея

Нельзя сегодня доверять всем без разбора – это может поставить вас в зависимое положение. Любая деятельность потребует большой концентрации сил, особенно работа. Не распыляйте свое внимание и старайтесь быстрее двигаться к цели.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Рыб

Смело начинайте сегодня новые проекты, которые касаются не только работы, но и хобби. Творческий подъем может привести к уникальным результатам. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь собой!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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