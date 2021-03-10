Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

Сегодня, 05:47

Астрологический прогноз на 10 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 10 марта 2021 года. Давайте не киснуть сегодня, чтобы день прошел хорошо и у вас все получалось. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть на улице еще такая себе весна – свежий воздух помогает проветрить голову и запастись новыми идеями.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Овна

Сегодня вы легко сможете завести новое знакомство и закрыть любой вопрос, касающийся работы, улучшив при этом свое материальное состояние. Во второй половине дня обязательно уделите внимание семье и детям. А прогулка перед сном станет идеальным завершением дня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Тельца

Начинайте этот день спокойно, ничего не планируя и не мечтая о чем-то нереальном. Вам будет нелегко сориентироваться в большом потоке информации, а ваши мысли и чувства будут хаотичными. Не пытайтесь сделать все сразу – возьмите тайм-аут и отключитесь на время от проблем. Решение придет незамедлительно.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Близнецов

Не стоит делать резких движений и принимать поспешных решений – старайтесь больше времени проводить за раздумьями и анализом. Хорошо бы заняться планированием дел на ближайшие полгода-год. А вот вечер лучше провести с любимым человеком в обнимку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Рака

Ваше настроение будет меняться со скоростью света, а от этого – и ваше поведение. В результате вы можете раздражать и злить окружающих. Старайтесь не огрызаться, а отрегулировать свое эмоциональное состояние. Проведите больше времени наедине. Избегайте алкоголя!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Льва

Не начинайте сегодня новое дело, если не уверены в нем и плохо ориентируетесь в ситуации. Лучше займитесь собой и уделите время хобби. Во второй половине дня звезды сулят вам интересную встречу, которая поможет вам укрепить свое положение в обществе. Вечер в кругу близких станет душевным завершением дня.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Девы

Считать деньги любят все, если есть что. Старайтесь не падать духом, а больше времени уделять задачам, которые могут реально улучшить ваше материальное положение. Планируйте дела в долгосрочной перспективе, и вы непременно получите отличный результат. Ваша уверенность в себе поможет стать более влиятельным – поработайте над этим.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Весов

Сегодняшний день будет сложно предугадать, но есть несколько задач, которые нужно решить быстро. Они касаются денег и вашего любимого человека. Ни с тем ни с тем затягивать нельзя. Вечер с книгой – лучшее решение на сегодня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодня все дела будут решаться проще, если вы будете творчески подходить к их осуществлению. День благоприятен для строительства, ремонта и создания уюта в доме. Вечером расслабьтесь под сериал "Люпен" вместе со своей семьей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Стрельца

Ваше настроение и самочувствие будут сменяться очень быстро и резко, поэтому не удивляйтесь, что вы будете раздражать людей. В первой половине дня можете почувствовать меланхолию, но не поддавайтесь грусти – вечером вас ждет интересное мероприятие, где вы будете блистать. Умеренные физические нагрузки, массаж и визит к косметологу помогут восполнить энергию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня в вашей голове будут витать грустные и даже мрачные мысли, которые вы постараетесь гнать прочь. Лучше позвольте себе все свои эмоции прожить – и вам сразу станет легче. После обеда запланируйте встречу с подругой – разговор с ней поможет облегчить свое состояние.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Водолея

Нельзя сегодня доверять всем без разбора – это может поставить вас в зависимое положение. Любая деятельность потребует большой концентрации сил, особенно работа. Не распыляйте свое внимание и старайтесь быстрее двигаться к цели.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 10 марта 2021 года, для Рыб

Смело начинайте сегодня новые проекты, которые касаются не только работы, но и хобби. Творческий подъем может привести к уникальным результатам. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь собой!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 7-13 марта: все знаки зодиака Камни по знаку зодиака: как выбрать свой талисман
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Алина Гросу обменялась кольцами с российским актером
Алина Гросу обменялась кольцами с российским актером
Уникальный ПЦР-тест разработали украинские ученые
Уникальный ПЦР-тест разработали украинские ученые
Как 20 секунд объятий влияют на организм человека
Как 20 секунд объятий влияют на организм человека

Популярные статьи

Вчера, 18:50Звездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

Вчера, 18:06Вкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

8 мартаЗвездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

8 мартаВкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

8 мартаФаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

8 мартаЗвездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

8 мартаЗвездно

Главное из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

8 мартаВкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

8 мартаEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

8 мартаПсихо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

7 мартаФаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

7 мартаEvents

Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя

7 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

7 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

Новости партнеров

Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Горбунов показал, как проводит время с 4-летним сыном от Осадчей
Горбунов показал, как проводит время с 4-летним сыном от Осадчей
Що потрібно робити кожному знаку зодіаку, щоб розбагатіти
Що потрібно робити кожному знаку зодіаку, щоб розбагатіти
Різдвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічку
Різдвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічку
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Помогает ли полоскание горла защититься от коронавируса?
Помогает ли полоскание горла защититься от коронавируса?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять