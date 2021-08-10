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Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков зодиака: Весы, верьте в себя!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
10 августа, 06:50
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Астрологический прогноз на 10 августа для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на сегодня 10 августа для всех знаков зодиака
Астрологический прогноз на сегодня 10 августа для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 10 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир.

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А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, загляньте в 10 лайфхаков и успейте их воплотить в жизнь в последний месяц жаркой поры.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Овна

Вы будете сегодня полны сил и энергии, но далеко не все будет идти в правильном направлении. Не принимайте все близко к сердцу, и вам станет легче прощать себе ошибки. Идеальнее вечера для романтического свидания не найти.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Тельца

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Сегодня противопоказано быть эгоистом, который не обращает внимания на окружающих и их просьбы. Старайтесь больше времени проводить с близкими людьми, и вы успеете даже насладиться их приятной компанией, а не только похвастаться собой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Близнецов

Хороший день для любых дел, связанных с деньгами. Старайтесь больше времени проводить с теми людьми, которые являются экспертами в своей сфере. Именно они помогут вам выйти на новый профессиональный уровень.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Рака

День будет восхищать вас новыми делами и процессами, которые напрямую связаны с вашей работой. Карьера пойдет вверх, главное – довериться себе! Во второй половине дня лучше заняться домашними делами – они вас точно порадуют!

Лев (23 июля – 21 августа)

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Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Льва

День будет радовать приятными встречами, но расстраивать проблемами со здоровьем. Уделите время себе и своим потребностям, тогда вы сразу станете счастливее. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Девы

Вы будете чувствовать себя сегодня уставшими, раздраженными и лишенными энергии. Старайтесь не поддаваться плохим настроениям, а просто хорошо делать то, что должны. Снять напряжение вечером поможет массаж.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Весов

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Старайтесь найти сегодня в себе силы, чтобы понять, чего вам хочется от жизни и как правильно добиваться успехов там, где вам хорошо. То есть – пришло время сделать из своего хобби прибыльное дело. Верьте в себя!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Скорпиона

Вы будете сегодня в тонусе, а это значит, что все у вас непременно получится. День лучше всего посвятить семье и детям – они нуждаются в вашем внимании. Вечер провести в обнимку с любимым человеком – лучшее решение за день!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Стрельца

Все ваши действия должны быть слаженными и заранее запланированы, ведь ваша уверенность будет таять на глазах. Мало того, что это плохо для бизнеса, так вы еще можете заняться самобичеванием. Возьмите себя в руки и не ленитесь!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Козерога

Вас ждут сегодня дела, которые очень плотно связаны с тем, что вам нравится делать. Есть отличный шанс превратить свое хобби в прибыльное дело – не ленитесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Водолея

Сегодня любые дела связанные с продажами, покупками и другими финансовыми операциями будут успешными. Ваш оптимизм и харизма заставят новых партнеров пойти на сотрудничество. Во второй половине дня позвольте себе расслабиться и отдохнуть как следует!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2021 года, для Рыб

Сегодня на первый план выйдут проблемы, связанные с семьей и домом. Займитесь решением этих вопросов и уже к вечеру вы сможете переключить свое внимание на себя! Будьте осторожнее с тратами.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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