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Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Водолій: ваш погляд буде спрямований у минуле

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 серпня, 12:29
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Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Водолій застерігає від нерозумних витрат і радить зайнятися творчістю.
Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Чи буде серпень щасливим місяцем для представників знака Водолій ? Або, можливо, доведеться серйозно попрацювати, щоб здобути прихильність у мінливої Долі? Читайте докладний гороскоп на серпень-2021 для знака Водолій.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Робота

Кава
Кава / Фото: Unsplash

Зірки будуть прихильними до фахівців творчих професій . Тож у серпні 2021 Водоліям бажано поквапитися з реалізацією своїх оригінальних ідей, які ви накопичували останніми днями – прийшов їхній час. Вони виявляться і затребуваними, і прибутковими.

Фінанси

Фінанси
Фінанси / Фото: Unsplash

Водоліям доведеться в серпні трохи затягнути паски і не витрачати гроші на другорядні речі. Нові надходження ви отримаєте із запізненням, а ось старі запаси тануть просто на очах. Якщо вам раптом не буде вистачати коштів, задумайтеся про додаткові джерела заробітку.

Здоров'я

Релакс
Релакс / Фото: Unsplash

В останній літній місяць Водоліям слід бути обачнішими на відкритих водоймах і в місцях масового скупчення людей. Вода, як не дивно – не найкращий ваш друг у цей період, але виключати її зовсім не варто. Корисно зайнятися зміцненням імунітету, наприклад, контрастний душ.

Любов

Фотографії
Фотографії / Фото: Unsplash

В серпні у Водоліїв буде мрійливий настрій, може навіть з'явитися ностальгія за минулими почуттями , які готові спалахнути з новою силою всупереч будь-якому здоровому глузду. Але хіба любов колись підпорядковувалася логіці? Вам доведеться лише покірно слідувати за привидами минулого.

Відпочинок

Читання
Читання / Фото: Unsplash

Водолії наприкінці літа будуть захоплені процесом отримання нових знань і навчання чогось незвичного для вас. За цим заняттям ви навіть не помітите втоми. Навпаки, це перемикання уваги на іншу тему розширить ваш кругозір і підштовхне до нових ідей.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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