Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Терези: не приховуйте від людей свої таланти

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 липня, 13:59
Копіювати лінк
Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Терези обіцяє приємні стосунки, якщо ви будете думати не тільки про себе, а й про ближніх.
Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Який астрологічний прогноз на серпень обрадує або засмутить представників знака Терези ? У яких сферах життя слід проявити себе по максимуму, щоб отримати найкращі результати? Читайте гороскоп на серпень-2021 для знаку Терези.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Робота

Робота
Робота / Фото: Unsplash

Навіть не сумнівайтеся у своїх силах, і тоді ви здолаєте роботу, якою раніше не думали займатися . Також багато Терезів відкриють у собі талант організатора і керівника – вас будуть слухатися. Дерзайте, колеги на вашому боці і готові допомогти будь-яким вашим ініціативам.

Фінанси

Гроші
Гроші / Фото: Unsplash

У серпні 2021 особливо пощастить тим представникам знака, хто працює в сфері обслуговування і торгівлі. Крім того, ви можете розраховувати на несподівані подарунки та премії . Останній літній місяць виявиться фінансово стабільним і прибутковим. Головне – не спустіть все за один вихід у світ.

Здоров'я

Вітаміни
Вітаміни / Фото: Unsplash

Бажано звернути увагу на ендокринну систему і зайнятися якщо не лікуванням, то профілактикою захворювань щитовидної залози. Включіть у раціон своєї родини продукти, багаті йодом – вони будуть корисні всім. І налягайте на вітаміни , яких так багато влітку.

Любов

Пара
Пара / Фото: Unsplash

В особистому житті ви ризикуєте зануритися в низку нездійсненних обіцянок. Будьте готові до того, що, якщо ви не виконаєте бажання коханої людини , то підхопите хвилю критики і недовіри. А кому потрібен зіпсований настрій? Це не кращий розвиток для чуттєвої сфери життя.

Відпочинок

Друзі
Друзі / Фото: Unsplash

Спілкування з друзями – приємна віддушина для Терезів у серпні 2021. Намагайтеся частіше вибиратися в гості, а також влаштовувати посиденьки у себе вдома або ж на природі. Розмови по душах спільний ритуал розпивання чаю або більш міцних напоїв зближує і радує.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти