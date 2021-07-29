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Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Лев: кохання чекає на підживлення емоціями

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 липня, 13:09
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Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Лев попереджає, що не можна бути настільки довірливими у життєво важливих питаннях
Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Чи буде серпень позитивним місяцем для Левів ? Або, можливо, муситимете дуже постаратися, щоб довести Долі свою спроможність, таланти і можливості? Читайте докладний гороскоп на серпень 2021 для знака Лев.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Робота

Бос
Бос / Фото: Unsplash

Неприємності і проблеми на роботі значною мірою будуть спровоковані помилковою інформацією, якій ви повірите, як аксіомі. А тому перш ніж братися за справу, перевірте вихідні дані і джерела їхнього надходження. Від цього буде залежати ваш успіх.

Фінанси

Банкомат
Банкомат / Фото: Unsplash

Незважаючи на деякі затримки й неточності в роботі, Леви не відчуватимуть фінансових труднощів у серпні 2021. А ось розмову про підвищення оплати праці доречно провести саме в цьому місяці – і зірки, й начальство до вас прихильні. Тож – більше впевненості у собі!

Здоров'я

Правильне харчування
Правильне харчування / Фото: Unsplash

Найбільшого ризику в серпні 2021 зазнає хребет і опорно-рухова система. Постарайтеся не наражати організм фізичним навантаженням. Максимум, що дозволено – це кошик фруктів та овочів, принесений з ринку для поповнення запасу вітамінів в організмі.

Кохання

Солодощі
Солодощі / Фото: Unsplash

Приємною гармонією у взаєминах буде наповнений останній місяць літа. По можливості вам слід якомога більше часу проводити наодинці зі своєю половинкою. Хорошим рішенням буде провести спільну відпустку або хоча б одноденну вилазку на природу.

Відпочинок

Турист
Турист / Фото: Unsplash

Ви дійсно заслужили відпочинок своєю кропіткою роботою і гарними результатами. Тож не затягуйте з оформленням відпустки, а заодно беріть в оберемок кохану людину і вирушайте будь-куди подалі від цивілізації – до моря, сонця і вражень.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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