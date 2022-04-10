Чужая трагедия: что такое травма свидетеля и как с ней бороться

Зверствам российских оккупантов нет предела. Как восстановить эмоциональное и психическое состояние, после увиденных шокирующих фото и видео

Как пережить увиденные видео и фото с Краматорска, Бучи, Мариуполя и других городов Украины / Фото: unsplash.com, instagram.com/theukrainians/

Шокирующие фото с вокзала в Краматорске, истории спасения из Бучи, разрушенные дома и трагедии людей в Мариуполе, Чернигове и Ирпене... Сегодня каждый украинец, который пребывая в сравнительной безопасности, получает психологическую травму от увиденного в ленте новостей.

В психологии есть термин – "травма свидетеля". Им описывают влияние, которое мы переживаем, наблюдая за насилием российских оккупантов над украинским народом. Наша психика не может справиться с тяжелым багажом информации о зверствах и постоянным страхом смерти.

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Как понять, что у вас травма свидетеля

После прочтения новостей, вы представляете, что это могло произойти с вами или вашими близкими. Это детальные фантазии, которые вызывают страх, а иногда и панические атаки.

Беспомощность, вина и стыд, что вы сейчас находитесь в безопасном месте и не можете повлиять на ситуации или помочь.

Гнев и злость, мечты о мести, желание уничтожить агрессора.

Психологи отмечают, что последствия травмы могут проявиться через время. Человек может почувствовать неожиданный покой и пустоту. Выливается все это в постоянное чувство тревоги, бессонницу, панику.

Как преодолеть

Нужно говорить о своих чувствах. Если нет возможности обсудить с кем-то, обратитесь за помощью на горячую линию, где психологи бесплатно дают консультации.

Начните читать и постить в соцсетях позитивный контент.

Займитесь полезным делом. Это может быть волонтерство, помощь соседям или пожилым людям, уход за животными. Ваша помощь принесет не только пользу, но и осознание того, что вы сделали что-то полезное, восстановит ваше психологическое состояние.

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