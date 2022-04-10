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Чужая трагедия: что такое травма свидетеля и как с ней бороться

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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10 апреля, 18:51
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Зверствам российских оккупантов нет предела. Как восстановить эмоциональное и психическое состояние, после увиденных шокирующих фото и видео
Как пережить увиденные видео и фото с Краматорска, Бучи, Мариуполя и других городов Украины
Как пережить увиденные видео и фото с Краматорска, Бучи, Мариуполя и других городов Украины / Фото: unsplash.com, instagram.com/theukrainians/

Шокирующие фото с вокзала в Краматорске, истории спасения из Бучи, разрушенные дома и трагедии людей в Мариуполе, Чернигове и Ирпене... Сегодня каждый украинец, который пребывая в сравнительной безопасности, получает психологическую травму от увиденного в ленте новостей.

В психологии есть термин – "травма свидетеля". Им описывают влияние, которое мы переживаем, наблюдая за насилием российских оккупантов над украинским народом. Наша психика не может справиться с тяжелым багажом информации о зверствах и постоянным страхом смерти.

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Как понять, что у вас травма свидетеля

  • После прочтения новостей, вы представляете, что это могло произойти с вами или вашими близкими. Это детальные фантазии, которые вызывают страх, а иногда и панические атаки.
  • Беспомощность, вина и стыд, что вы сейчас находитесь в безопасном месте и не можете повлиять на ситуации или помочь.
  • Гнев и злость, мечты о мести, желание уничтожить агрессора.

Психологи отмечают, что последствия травмы могут проявиться через время. Человек может почувствовать неожиданный покой и пустоту. Выливается все это в постоянное чувство тревоги, бессонницу, панику.

Как преодолеть

  • Нужно говорить о своих чувствах. Если нет возможности обсудить с кем-то, обратитесь за помощью на горячую линию, где психологи бесплатно дают консультации.
  • Начните читать и постить в соцсетях позитивный контент.
  • Займитесь полезным делом. Это может быть волонтерство, помощь соседям или пожилым людям, уход за животными. Ваша помощь принесет не только пользу, но и осознание того, что вы сделали что-то полезное, восстановит ваше психологическое состояние.

Читайте подробнее о том, что такое травма свидетеля и как на нас влияют шокирующие новости на сайте Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали, как справится со страхом быть изнасилованным.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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