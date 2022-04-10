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Чужа трагедія: що таке травма свідка та як з нею боротися

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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10 квітня, 18:51
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Звірствам російських окупантів немає меж. Як відновити емоційний та психічний стан, після побачених шокуючих фото та відео
Як пережити побачені відео та фото з Краматорська, Бучі, Маріуполя та інших міст України
Як пережити побачені відео та фото з Краматорська, Бучі, Маріуполя та інших міст України / Фото: unsplash.com, instagram.com/theukrainians/

Шокуючі фото з вокзалу у Краматорську, історії порятунку з Бучі, зруйновані будинки та трагедії людей у Маріуполі, Харкові, Чернігові та Ірпені... Сьогодні кожен українець, який перебуває у порівняльній безпеці, отримує психологічну травму від побаченого у стрічці новин.

У психології є термін – "травма свідка". Ним описують вплив, що ми переживаємо, спостерігаючи за насильством російських окупантів над українським народом. Наша психіка не може впоратися з важким багажем інформації про звірства та постійним страхом смерті.

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Як зрозуміти, що у вас травма свідка

  • Після прочитання новин, ви уявляєте, що це могло статися з вами чи вашими близькими. Це детальні фантазії, що викликають страх, а іноді й панічні атаки.
  • Безпорадність, вина та сором, що ви зараз перебуваєте у безпечному місці та не можете вплинути на ситуацію чи допомогти.
  • Гнів та злість, мрії про помсту, бажання знищити агресора.

Психологи зазначають, що наслідки травми можуть виявитися через час. Людина може відчути несподіваний спокій та порожнечу. Вилитися все це може у постійне почуття тривоги, безсоння, паніку.

Як подолати

  • Потрібно говорити про свої почуття. Якщо немає можливості обговорити з кимось, зверніться за допомогою на гарячу лінію, де психологи безкоштовно надають консультації.
  • Почніть читати та постити у соцмережах позитивний контент.
  • Займіться корисною справою. Це може бути волонтерство, допомога сусідам або людям похилого віку, догляд за тваринами. Ваша допомога принесе не лише користь, а й усвідомлення того, що ви зробили щось корисне, відновить ваш психологічний стан.

Читайте докладніше про те, що таке травма свідка та як на нас впливають шокуючі новини, на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали, як впоратися зі страхом бути зґвалтованим.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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