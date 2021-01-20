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Три совета, как не испортить общение по работе онлайн

Сегодня, 12:37

Нужно правильно использовать все возможности удаленной работы без ущерба делам

"Удаленка" стала неотъемлемой частью современного общества, где есть свои правила этикета и приличия. Теперь сложно представить свою жизнь без онлайн-общения, zoom-конференций и переписки в различных месенджерах. Но одно дело, когда все это вы используете для личного общения и совсем другое – для работы. Как правильно использовать все возможности удаленной работы без ущерба делам и репутации, рассказала для Сегодня.Lifestyle hr-менеджер Юлия Яценко.

Hr-менеджер Юлия Яценко
Hr-менеджер Юлия Яценко
Фото: facebook/jul.yatsenko

Что? Где? Когда? Почему важно создавать график и календарь онлайн-встреч

Встречи онлайн, точно также, как и офлайн, стоит обсуждать и назначать заранее. О звонках также заблаговременно стоит предупредить в переписке. Это даст возможность вашему коллеге подготовиться к встрече, освежить информацию, уединится для разговора, подготовить вопросы, переодеться.

Важно также понимать, что к онлайн-встрече необходимо относиться также, как и к офлайновому мероприятию. То есть подготовить вопросы, которые нужно решить, выделить для этого необходимое время, а также организовать деловую остановку.

Почему важно создавать график и календарь онлайн встреч
Почему важно создавать график и календарь онлайн встреч
Фото: Depositphotos

Кроме того, в начале встречи необходимо обсудить регламент, возможные перерывы, план – если тайминг более 3 часов.

Аудио или видео звонки? Как не запороть деловое общение онлайн

Если в компании приветствуется "видеть" друг друга во время обсуждений, тогда стоит обратить внимание на некоторые особенности и отличия таких встреч.

Для начала, заблаговременно убедитесь, что условия комфортного делового общения соблюдены:

  • проверьте связь и технические возможности;
  • настройте микрофон, камеру, освещение.

Это важно сделать до начала встречи, чтобы не тратить на это время, когда уже все участники соберутся.

Как не запороть деловое общение онлайн
Как не запороть деловое общение онлайн
Фото: Depositphotos

Также, если встреча предполагает видео – подберите нейтральный фон, соответствующую одежду, попросите близких не беспокоить в это время, откройте необходимые файлы и таблицы, приготовьте ручку и блокнот для записей. Все это может показаться мелочью, но она здорово "сьедает" время рабочей встречи, если не подготовиться заранее.

При проведении встреч с видео существует негласное правило: если включаются камеры, то у всех участников. Уважайте друг друга!

Кроме того, не стоит отвлекаться на параллельные телефонные звонки и сообщения – на оффлайн встрече такое поведение точно также не допустимо.

В любом случае, онлайн-встречи для вас в новинку или нет – к ним нужно относиться, как и к встречам очным. Новые условия работы не должны повлиять на итоговый результат работы команды.

Еще маленький лайфхак: во время общения в видеоформате старайтесь улыбаться – это располагает к себе человека, а во время аудиообщения – следите за артикуляцией и не спешите, чтобы ваш собеседник успел за вашими мыслями.

Чаты, мессенджеры, голосовые сообщения. С чем их "едят"?

Если говорить о переписке в рабочем чате – не стоит позволять себе бытовой стиль, изобилие смайлов, картинок, флуда и т.д. Разграничивайте беседы с близкими и общение по рабочим вопросам, даже если разговор переходит в соцсети.

Также стоит соблюдать временные рамки и уважать личное время своих коллег, партнеров, начальника – писать по рабочим вопросам до 9 утра и после 19 вечера, означает, как минимум неуважение. А еще выставляет вас в нехорошем свете.

Как правильно использовать чаты, мессенджеры и форумы по работе
Как правильно использовать чаты, мессенджеры и форумы по работе
Фото: Depositphotos

Но такие временные рамки, конечно, актуальны для тех компаний, кто работает по более классическому графику или, если время не оговорено дополнительно.

Еще один нежелательный вид передачи информации – запись голосовых сообщений. Коллегам чаще всего неудобно прослушать запись голоса при отсутствии наушников и присутствии в помещении посторонних. Если без голосового сообщения не обойтись, то предварительно обязательно заручитесь согласием получателя. Тем более, если ответ вам нужен срочно!

Не стоит воспринимать эти советы, как свод правил, а больше – как проявление уважения и внимания к коллегам, возможность построить более эффективную коммуникацию, наладить здоровую атмосферу в коллективе и добиться результата.

Какие профессии популярны во время карантина и сколько можно заработать – смотрите видео:

Читайте также, можно ли звонить по рабочим вопросам после 21:00.

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Источник: Сегодня
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