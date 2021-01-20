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Три поради, як не зіпсувати спілкування по роботі онлайн

Сьогодні, 12:37

Потрібно правильно використовувати всі можливості віддаленої роботи без шкоди справам

"Удальонку" стала невід'ємною частиною сучасного суспільства, де є свої правила етикету і пристойності. Тепер важко уявити своє життя без онлайн-спілкування, zoom-конференцій та листування в різних месенджер. Але одна справа, коли все це ви використовуєте для особистого спілкування і зовсім інша – для роботи. Як правильно використовувати всі можливості віддаленої роботи без шкоди справам і репутації, розповіла для Сьогодні.Lifestyle hr-менеджер Юлія Яценко.

Hr-менеджер Юлія Яценко
Hr-менеджер Юлія Яценко
Фото: facebook/jul.yatsenko

Що? Де? Коли? Чому важливо створювати графік і календар онлайн-зустрічей

Зустрічі онлайн, так само, як і офлайн, варто обговорювати і призначати заздалегідь. Про дзвінки також завчасно варто попередити в листуванні. Це дасть можливість вашому колезі підготуватися до зустрічі, освіжити інформацію, усамітнитися для розмови, підготувати питання, переодягнутися.

Важливо також розуміти, що до онлайн-зустрічі необхідно ставитися так само, як і до офлайнового заходу. Тобто підготувати питання, які потрібно вирішити, виділити для цього необхідний час, а також організувати місце.

Чому важливо створювати графік і календар онлайн зустрічей
Чому важливо створювати графік і календар онлайн зустрічей
Фото: Depositphotos

Крім того, на початку зустрічі необхідно обговорити регламент, можливі перерви, план – якщо таймінг більше 3 годин.

Аудіо або відео дзвінки? Як не запороти ділове спілкування онлайн

Якщо в компанії вітається "бачити" один одного під час обговорень, тоді варто звернути увагу на деякі особливості і відмінності таких зустрічей.

Для початку, завчасно переконайтеся, що умови комфортного ділового спілкування дотримані:

  • перевірте зв'язок і технічні можливості;
  • налаштуйте мікрофон, камеру, освітлення.

Це важливо зробити до початку зустрічі, щоб не витрачати на це час, коли вже всі учасники зберуться.

Як не запороти ділове спілкування онлайн
Як не запороти ділове спілкування онлайн
Фото: Depositphotos

Також, якщо зустріч передбачає відео – підберіть нейтральний фон, відповідний одяг, попросіть близьких не турбувати в цей час, відкрийте необхідні файли і таблиці, приготуйте ручку і блокнот для записів. Все це може здатися дрібницею, але вона здорово "з'їдає" час робочої зустрічі, якщо не підготуватися заздалегідь.

При проведенні зустрічей з відео існує негласне правило: якщо включаються камери, то у всіх учасників. Поважайте один одного!

Крім того, не варто відволікатися на паралельні телефонні дзвінки та повідомлення – на оффлайн-зустрічі така поведінка так само не допустимо.

У будь-якому випадку, онлайн-зустрічі для вас в новинку чи ні – до них потрібно ставитися, як і до зустрічей очних. Нові умови роботи не повинні вплинути на підсумковий результат роботи команди.

Ще маленький лайфхак: під час спілкування в відеоформаті намагайтеся посміхатися – це викликає прихильність до себе людини, а під час аудіоспілкування – стежте за артикуляцією і не поспішайте, щоб ваш співрозмовник встиг за вашими думками.

Чати, месенджери, голосові повідомлення. З чим їх "їдять"?

Якщо говорити про листування в робочому чаті – не варто дозволяти собі побутовий стиль, перебільшення смайлів, картинок, флуду і т.д. Розмежовуйте бесіди з близькими і спілкування з робочих питань, навіть якщо розмова переходить в соцмережі.

Також варто дотримуватися часових рамок і поважати особистий час своїх колег, партнерів, начальника – писати по робочих питаннях до 9 ранку і після 19 вечора, означає, як мінімум неповага. А ще виставляє вас в поганому світлі.

Як правильно використовувати чати, месенджери і форуми по роботі
Як правильно використовувати чати, месенджери і форуми по роботі
Фото: Depositphotos

Але такі часові рамки, звичайно, актуальні для тих компаній, хто працює по більш класичного графіку або, якщо час не зазначено додатково.

Ще один небажаний вид передачі інформації – запис голосових повідомлень. Колегам найчастіше незручно прослухати запис голосу при відсутності навушників і присутності в приміщенні сторонніх. Якщо без голосового повідомлення не обійтися, то попередньо обов'язково заручіться згодою одержувача. Тим більше, якщо відповідь вам потрібна терміново!

Не варто сприймати ці поради, як звід правил, а більше – як прояв поваги і уваги до колег, можливість побудувати більш ефективну комунікацію, налагодити здорову атмосферу в колективі і добитися результату.

Які професії популярні під час карантину і скільки можна заробити – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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