Зеленская рассказала, как поступить в вуз за границей и получить стипендию

Воспользовавшись порталом OSVITANOW.ORG, найдете ответы на популярные вопросы для учителей, родителей и детей об обучении в период войны

OSVITANOW.ORG - единственный украинский портал об особенностях обучения во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинских школьников и студентов изменения в учебном процессе из-за вторжения РФ. Елена Зеленская в Telegram-канале рассказала об OSVITANOW.ORG – единственном портале, где рассказывают об особенностях обучения во время войны. Платформа создана по инициативе общественного союза "Освітория", Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства образования и науки Украины.

На портале OSVITANOW.ORG полезная информация для учителей, учащихся и родителей. Проект инициирован для функционирования образовательного процесса украинских детей не только в родной стране, но и за рубежом.

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Учебный год заканчивается. Однако образовательный процесс в Украине не останавливается – несмотря на войну, и несмотря на то, что "в Украине" в настоящее время означает во всем мире, ведь миллионы наших учеников и студентов учатся удаленно из-за границы, – отмечает Елена Зеленская в Telegram.

Родители и учащиеся найдут ответы на вопросы об организации обучения за рубежом, поступлении в Украине, психологической поддержке и бесплатных медицинских услугах для детей и родителей. Например, абитуриенты мгновенно увидят советы о получении стипендии за рубежом и требованиях поступления в университеты.

Для учителей есть отдельный раздел о трудовых отношениях во время военного положения, в частности, инструкции, как работать оказавшимся на временно оккупированных территориях, получить отпуск и оплату в период военного положения. Дополнительно есть рекомендации по организации дистанционного обучения.

Недавно Елена Зеленская показала видео, о чем мечтают украинцы в Польше.