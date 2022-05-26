Зеленська розповіла, як вступити до ВНЗ за кордоном та отримати стипендію

Скориставшись порталом OSVITANOW.ORG, знайдете відповіді на популярні запитання для вчителів, батьків та дітей про навчання в період війни

OSVITANOW.ORG - єдиний український портал про особливості навчання під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

В українських школярів та студентів зміни в навчальному процесі через вторгнення РФ. Олена Зеленська в Telegram-каналі розповіла про OSVITANOW.ORG – єдиний портал, де розповідають про особливості навчання під час війни. Платформа створена за ініціативи громадської спілки "Освіторія", Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерства освіти і науки України.

На порталі OSVITANOW.ORG корисна інформація для вчителів, учнів та батьків. Проєкт ініційовано задля функціонування освітнього процесу українських дітей не лише в рідній країні, а й за кордоном.

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Навчальний рік закінчується. Однак освітній процес в Україні не зупиняється – попри війну, і попри те, що "в Україні" нині означає в усьому світі, адже мільйони наших учнів та студентів навчаються віддалено з-за кордону, – зауважує Олена Зеленська в Telegram.

Батьки та учні знайдуть відповіді на питання про організацію навчання за кордоном, вступ в Україні, психологічну підтримку та безоплатні медичні послуги для дітей та батьків. Наприклад, абітурієнти миттю побачать поради про отримання стипендії за кордоном та вимоги вступу до університетів.

Для вчителів є окремий розділ про трудові відносини під час воєнного стану, зокрема, інструкції, як працювати тим, хто опинився на тимчасово окупованих територіях, отримати відпустку та оплату в період воєнного часу. Додатково є рекомендації для організації дистанційного навчання.

Нещодавно Олена Зеленська показала відео, про що мріють українці у Польщі.