Елена Зеленская показала видео, о чем мечтают украинцы в Польше

Первая леди опубликовала трогательное видео, в котором украинцы рассказывают о своих заветных мечтах. Смотрите ролик и читайте послание Елены Зеленской

Как бы далеко мы не уехали, мыслями мы всегда возвращаемся в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская опубликовала видео в своих соцсетях под названием "Я вернусь". В двухминутном ролике украинцы, которые были вынуждены спасаться от ужасов войны и искать безопасного места в Польше, рассказывают, о чем мечтают, находясь за границей.

Вернуться домой в Украину, снова увидеть своих близких и друзей, ходить в школу и на работу, жить той жизнью, которую у них отняла Россия, развязав войну.

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"Я вернусь". Эти слова повторяет себе каждый украинец, который вынужден был уехать из дома. Вернусь в свою школу. К своей чашке на кухне. К своим каштанам. К родным, – написала Зеленская в посте к видео.

Также первая леди Украины поблагодарила Польшу и ее жителей за гостеприимство и ту помощь, которую они оказывают нашим согражданам.

Нам не повезло с соседом, доказывающим "братство" ракетами и террором. Но очень повезло с другим соседом – Польшей, которая стала Украине ближайшим другом не только географически. Польша приютила почти три миллиона украинцев, дала им не только временные дома, но и постоянную заботу, бесплатную медицину и образование.

Елена права, большинство из нас мечтают о скорейшем окончании войны и возвращении домой.

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Мы вернемся, потому что лучше дома нет ничего. И обязательно пригласим поляков в гости, чтобы отблагодарить их за большее, чем гостеприимство – за настоящее отсутствие границ. Спасибо вам, друзья!

Вам будет интересно узнать, что сейчас делает Елена Зеленская и как помогает украинцам.