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Зеленская предостерегает: как не довести ребенка до стресса из-за переезда – 5 советов

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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22 апреля, 11:20
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Почему стоит взять в дорогу любимую игрушку и как отвлечь внимание ребенка от паники во время переезда – рассказываем
Зеленская предостерегает: как не довести ребенка до стресса из-за переезда - 5 советов
Зеленская предостерегает: как не довести ребенка до стресса из-за переезда - 5 советов / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщины и дети продолжают вынужденнопереезжать за границу из-за войны, которую начала Россия. Дети переживают события в Украине как взрослые, особенно когда речь идет о переезде. Елена Зеленская в Telegram-канале поделилась 5 антистрессовыми советами экспертов детского фонда UNICEF для переезда с самыми маленькими.

Дорога с ребенком даже в мирное время может быть стрессовой. Что уж говорить о ситуациях, когда приходится бежать от войны?, – отмечает Елена Зеленская в Telegram-канале.

5 антистрессовых советов для детей во время переезда:

  1. Расскажите о маршруте ребенку, даже если вы сами не знаете точно, куда едете. Скажите, что отправляетесь в безопасное место, заинтересуйте рассказом о городах, которые будете проезжать. Ребенок сразу почувствует, что ситуация под контролем.
  2. Поговорите о правилах поведения в пути – это важно с точки зрения безопасности. Например, когда вы будете останавливаться на блокпостах, нужно вести себя тихо, не выглядывать из окон и не выходить из транспорта.
  3. Наблюдайте за физическим и эмоциональным состоянием ребенка. Конечно, родители знают, что нужно спросить, хочет ли он есть или в туалет. Но из-за стресса малыш может вести себя иначе, чем обычно – помогите ему расслабиться. Например, придумайте кодовое слово для переклички, чтобы в пути поддерживать с ним контакт.
  4. "Переключайте" внимание ребенка, чтобы снять напряжение. Можно это сделать с помощью тела: похлопать ладони, сжать кулачки, крепко зажмуриться, а затем раскрыть ладони, стряхнуть руки и открыть глаза.
  5. Возьмите в дорогу любимую игрушку. Она отвлечет ребенка и будет ассоциироваться с домашним комфортом и безопасностью. Если малышу будет страшно, привычная вещь поможет успокоиться и напомнит ему детскую комнату.

И помните: сначала кислородную маску одевают на себя, а затем на тех, кто рядом. Поэтому дайте себе отдохнуть, пейте больше воды и останавливайтесь в дороге, – пишет Елена Зеленская в Telegram-канале.

Узнайте также о лайфхаке от Зеленской: как поступить в университет Польши или другой страны.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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