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Словакия: как не "потеряться" после переезда и получить временную защиту – рассказала киевлянка

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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18 апреля, 21:15
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О самом важном для адаптации в Братиславе поведала переехавшая из Украины Ярослава Чехова
Словакия: как не "потеряться" после переезда и получить временную защиту - рассказала киевлянка
Словакия: как не "потеряться" после переезда и получить временную защиту - рассказала киевлянка / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия россиян – причина для украинцев эмигрировать, чтобы сберечь себе жизнь. Киевлянка Ярослава Чехова переехала в Словакию из-за переживаний во время войны. "Страх и чувство того, что безопасного места в Украине нет, накрыл меня полностью, и я решилась вместе с подругой уехать в Словакию", – говорит Ярослава. Девушка рассказала о первых шагах в столице страны Братиславе: как найти жилье, получить материальную помощь, открыть счет в банке и сэкономить на ежедневных расходах.

Оформление временного пристанища

Приехав в Словакию, Ярослава заполнила заявление в отделе полиции по делам иностранцев, чтобы получить временное пристанище .

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Мы подавали заявление в отдел полиции по делам иностранцев, предварительно заполнив анкету, которую можно загрузить на сайте Министерства внутренних дел Словакии. Процедура оформления в отделении заняла меньше часа, нам сразу выдали справку ODÍDENEC, которая дает возможность доступа к жилью, работе, медстрахованию и соцпомощи. Статус временного пристанища будет действовать до марта 2023 года, – отмечает Ярослава.

Ярослава рекомендует сохранить ссылки на два ресурса и ознакомиться с информацией до приезда:

Получение гуманитарной и материальной помощи

Обратитесь в Управление по вопросам труда по месту жительства для получения материальной помощи.

Помощь составляет 68,80 евро на человека в месяц, уведомление о выплате приходит на почту, которую вы укажете в анкете. С этим сообщением нужно прийти в почтовое отделение для обналичивания, – отмечает Ярослава.

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Финансовая помощь – это еще не все. Украинцы получают гуманитарную помощь, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте.

Получить все необходимое можно в выбранный при регистрации день и время по адресу: AUPARK SHOPPING CENTER BRATISLAVA, Einsteinova ул., 18, 85101 Bratislava, – отмечает Ярослава.

И куда без банковского счета! Его украинцам открывают бесплатно в отделении Tatra banka. Достаточно предъявить загранпаспорт и разрешение на проживание на определенный срок.

Ярослава оформила необходимые документы и открыла банковский счет в Словакии за 2 дня.

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Поиск жилья и пользование транспортом

Украинцы в Словакии могут временно жить в государственных помещениях, оборудованных для переселенцев. Они находятся в нескольких населенных пунктах. Ярослава не воспользовалась этой возможностью – с поиском жилья ей помогли знакомые. Есть еще шанс заселиться бесплатно у местных жителей.

Многие готовы предложить свои дома, коттеджи, квартиры, комнаты для краткосрочного или долгосрочного проживания На онлайн-платформе "Кто поможет Украине" (Kto pomože Ukrajine) можно заполнить анкету и отправить запрос на помощь. В зависимости от ваших возможностей, можно также искать коммерческие предложения по аренде квартир в словацких агентствах недвижимости, хостелах или гостиницах, – отмечает Ярослава.

Вопросы с транспортом решить легче. Украинцы могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом – поездами ZSSK и автобусами Slovak Lines.

Для проезда достаточно предъявить документ, подтверждающий вашу личность и гражданство (заграничный или внутренний паспорт). Чтобы отслеживать график транспорта, мы пользуемся приложением CP, – заметила Ярослава.

Подробнее об эмиграции Ярославы в Словакию читайте на Vogue.ua.

'"Сегодня" также рассказывали, как переехать в США украинцам без визы и какие минусы гуманитарного пароля.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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