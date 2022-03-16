Беженцам не нужно иметь родственников или знакомых, чтобы получить краткосрочную визу

Япония упростила правила въезда беженцам из Украины – новые условия / Фото: Коллаж: Сегодня

Страны мира реагируют на войну России против Украины, которая началась 24 февраля, и упрощают правила въезда украинским беженцам. Недавно Великобритания ввела семейную схему Ukraine Family Scheme и Япония, которая 15 марта объявила отмену требования об обязательном наличии родственников или знакомых для въезда. Об этом сообщило издание Japan Today.

Чтобы получить разрешение на въезд беженцам из Украины, не нужно иметь родственников или знакомых в Японии, которые находятся официально в стране. Правительство будет открывать краткосрочные визы украинцам индивидуально – учитывая их историю эвакуации. Беженцы получат разрешение на официальное пребывание в Японии в течение 90 дней.

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Мы будем гибко реагировать на визовый статус, достаточно учитывая ситуацию, с которой сталкиваются эвакуированные, – отмечает министр юстиции Йошихиса Фурукава.

Полученная краткосрочная виза будет являться основанием для подачи документов на визу, позволяющую официально работать и жить. При условии, если беженец решит остаться в Японии дальше. Срок ее действия – 12 месяцев.

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