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Японія спростила правила в’їзду біженцям з України – нові умови

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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16 березня, 18:09
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Біженцям не потрібно мати родичів чи знайомих, щоб отримати короткострокову візу
Японія спростила правила в’їзду біженцям з України - нові умови
Японія спростила правила в’їзду біженцям з України - нові умови / Фото: Колаж: Сьогодні

Країни світу реагують на війну Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, та спрощують правила в’їзду українським біженцям. Нещодавно Велика Британія запровадила родинну схему Ukraine Family Scheme та Японія, яка 15 березня оголосила про скасування вимоги про обов’язкову наявність родичів чи знайомих для в’їзду. Про це повідомило видання Japan Today.

Щоб отримати дозвіл на в’їзд біженцям з України, не потрібно мати родичів чи знайомих в Японії, які перебувають офіційно в країні. Уряд країни буде відкривати короткострокові візи українцям індивідуально – з огляду на їхню історію евакуації. Біженці отримають дозвіл на офіційне перебування в Японії протягом 90 днів.

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Ми будемо гнучко реагувати на візовий статус, достатньо враховуючи ситуацію, з якою стикаються евакуйовані, – зауважує міністр юстиції Йошіхіса Фурукава.

Отримана короткострокова віза буде підставою для подання документів на візу, яка надає можливість офіційно працювати та жити. За умови, якщо біженець вирішить залишитися в Японії надалі. Термін її дії – 12 місяців.

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Ліліана Григорак
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