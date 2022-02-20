На территории ЖК больше авто производителя Tesla, чем бюджетного Lanos. Не удивлены, ведь цена самой дорогой квартиры в продаже – ₴55 375 170

На чем разъезжают жители Новопечерских Липок – элитного ЖК, где живут Ирина Билык и Злата Огневич

"Скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты", – цитата, описывающая жителей ЖК "Новопечерские Липки". Он является одним из самых дорогих в Киеве! Неудивительно, почему там живет только элита: политики, певцы, бизнесмены и другие известные личности, которых не встретить в метро. "Сегодня" отправились в премиальный ЖК Киева, чтобы показать, на чем разъезжает украинская богема, которая "светится" не только на ивентах с красными дорожками, но и в скандалах.

Почему "Новопечерские Липки" выбирают селебритис?

Концепция премиального ЖК – "город в городе", занимающего площадь более 25 га. Можно не выходить за его пределы, чтобы удовлетворить все "хочу". Жить там – это не удивляться певице Злате Огневич или другой звезде, которую случайно увидел утром в окне с чашкой кофе.

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Проживание в бизнес-квартале – это билет в дорогую жизнь. Люди, арендующие или покупающие квартиру, без слов заявляют о своей статусности. Хотите стать одним из них? Платите за 1 кв. м в квартире с ремонтом от ₴ 73 000, а без ремонта – от ₴ 96 000.

Самые дорогие имеющиеся апартаменты в ЖК стоят каких-то ₴55 375 170. А вы что хотели: за эти деньги получите жилье площадью 290 кв. метров, где есть 5 комнат с дизайнерским ремонтом.

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Самый дешевый "скромный" вариант для покупки без ремонта – это однокомнатная квартира за ₴4 440 714. Ее площадь всего 49 кв. м. Учитывая цены официального сайта – это самое выгодное актуальное предложение.

Кто из украинских селебритис там живет?

В элитном районе живет певица Злата Огневич в 2-комнатной квартире площадью 80 кв. м, которую получила в подарок от родителей.

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Певец Монатик – следующий счастливый владелец квартиры площадью 130 кв. м. Семья телеведущего Григория Решетника тоже там! Фото поделилась его супруга Кристина в Instagram в августе 2021-го с подписью "У нас "на районе". Признайтесь, кто наши соседи?".

Одними из жителей были телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной, но пара переехала. Политика Александра Скичко и бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана тоже видели в ЖК.

Когда узнали, что здесь живут украинские селебы, подумали, что на территорию не пройти без пропуска, как за кулисы сцены. Но нет! Даже если вы не певица Ирина Билык, пройти реально. К слову, она приобрела в ЖК трехкомнатные апартаменты в 2014 году.

В чем гоняют жители премиального ЖК?

На официальном сайте ЖК пишут, что количество автомобильных мест в бизнес-квартале – 3991. За первые 20 мин. пребывания на территории увидели десятки дорогих авто, о которых среднестатистический киевлянин с зарплатой в 14 тыс. гривен только мечтает.

На авто Tesla здесь разъезжают, как на Lanos в отдаленных районах Киева. Соучредитель компании Tesla, миллиардер Илон Маск оценил бы выбор богемы, живущей в ЖК. На территории авто бренда было больше (моделей 2018, 2019 и 2020 годов), чем бюджетных Lanos.

В наш список Tesla не вошла, потому что для жителей – это не роскошь, а авто за приемлемую сумму. Мы выделим ТОП-7 самых дорогих авто, которые увидели.

Самым дорогим авто на парковке был Rolls-Royce Wraith купе. Ориентировочная цена на рынке – ₴7 600 500. Среди владельцев и любителей моделей Rolls-Royce Ким Кардашьян (Rolls-Royce Ghost), английский футболист Дэвид Бекхэм (Rolls-Royce Phantom), американский баскетболист Шакил О'Нил (Rolls-Royce Phantom) и рэп-исполнительница Cardi B (Rolls-Royce Cullinan).

Автомобили Rolls-Royce Wraith типа купе покупают, чтобы сидеть за рулем и наслаждаться ездой, а не нанять водителя, который возьмет инициативу на себя. Вероятно, мы увидели авто одного из украинских бизнесменов или политиков.

На очереди – матовый Mercedes-Benz G-Class 500 за ₴6 705 720. За рулем "гелика" владельцы без слов намекают о своей статусности.

На таком "гоняет" Арнольд Шварценеггер. Папа Римский (Иоанн Павел II) тоже протестировал Mercedes-Benz G-Class. Для его визита в Германию в 1980 году специально изготовили машину под заказ и адаптировали ее. В то время ее называли "папомобилем", а сегодня пафосным словом "гелик".

Больше премиальных авто на паркоместах от производителя Porsche. Мы увидели Porsche Taycan Cross Turismo за ₴5 313 165.

Следующий – Porsche Panamera 4S E-Hybrid за ₴5 262 393.

И еще Porsche Cayenne Coupe GTS за ₴4 461 220.

Бренд Mercedes тоже среди лидеров. Оцените Mercedes-Benz GLE 53 AMG, который припарковали рядом с детским садом, где учатся дети звезд, политиков и бизнесменов. Цена авто – примерно ₴3 941 000.

Немного дешевле Mercedes-Benz GLS 580 за ₴3 659 472 тоже вошел в фавориты.

Самое дорогое авто от Audi, которое мы увидели, но самое бюджетное в нашем списке – это модель Q8 S-Line за ₴3 026 125.

Вам интересно будет узнать о самый дорогой пиццерии Киева, среди посетителей которой певец Монатик и другие звезды.

А еще об элитном столичном супермаркете Good Wine, где видели Владимира Зеленского.