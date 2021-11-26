За одну пиццу – 9999 гривен! Мы нашли самую дорогую пиццерию в Киеве, среди клиентов которой Монатик

Мы третьи в Украине попробовали пиццу по цене целого состояния. Она без золота, но кое-кого шокировали ингредиенты внутри. Что же предлагают гурманам по бешеной цене?

Мы нашли самую дорогую пиццерию в Киеве, среди клиентов которой Монатик / Фото: Инфографика Life Сегодня

Рубрика "Самое дорогое" – это неожиданность в каждой статье. Цены достигают максимума, а средняя зарплата в Украине все еще позволяет приобрести разве что тур в Египет. Недавно я удивляла ужином в НСК "Олимпийский" за 200 тыс. гривен. Сегодня – самой дорогой пиццей Golden Chicago в Киеве за 9 999 гривен.

Вероятно, одним глазом вы посмотрели на календарь, чтобы проверить, не "1 апреля" ли сегодня. А еще сомневаетесь, потому что думаете, что одна 9-ка в цене лишняя. Но нет – это реальность!

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В чем прикол пиццы, кто ее придумал и при чем здесь дорогие рестораны – расскажу дальше.

Где искать пиццу за 9999 гривен?

Самую дорогую пиццу в Киеве нашла в пиццерии Chicago Pizza, которая в столице открылась летом 2021 года. Она работает в формате доставки. После ознакомления с меню, просто "пиццерией" ее назвать сложно.

Ведь там пекут традиционную пиццу-пирог, которая родом из Чикаго, а не классическую итальянскую. Это пиццерия с харизмой, заметно, что шеф-повара искали вдохновение по референсам блюд в изысканных ресторанах, когда формировали меню.

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Такой набор соусов и ингредиентов в пиццах я встречала в заведениях для гурманов. Вы же помните мою трапезу на высоте 50 метров, которую оценил Forbes, где я тестировала ягненка из Новой Зеландии в сливочном соусе?

К слову, один из владельцев пиццерии – известный кибер-спортсмен Даниил Тесленко (Zeus). После посещения города Чикаго он понял, что пицца-пирог – это must have, которого не хватало в Украине.

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Словом, теперь у людей происходит гастрономический оргазм только от одного фото пиццы-пирога. И не без удивления, потому что форма пиццы – новинка. Но не у всех оправдываются ожидания (об этом дальше).

Наличие самой дорогой пиццы в Киеве за 9999 гривен вообще шокирует. Если бы ее приобрел украинец со среднестатистической зарплатой, то в его кармане осталось бы всего 4240 гривен. Да – остаток денег для проживания в неделю.

Подписчики пиццерии в Instagram не скрывают своих эмоций.

Подписчики пиццерии в Instagram не скрывают своих эмоций / Фото: скриншот

В чем особенность Golden Chicago за 9999 гривен?

Не часто добавляешь одну позицию из меню пиццерии в корзину и видишь цену с четырехзначным числом. Согласны? Но когда получаешь заказ с доставкой на дом, понимаешь, что впереди особая гастро-история.

Golden Chicago за 9999 гривен / Фото: скриншот

История, которая стоит, как уик-энд на двоих в Париже. После увиденной золотой коробки, в которой доставили пиццу, ты в предвкушении чего-то необычного.

Это новый опыт, который еще не успели "распробовать" полмира (как Эйфелеву башню). Ведь предложение только для любителей эксклюзива. Не только же "Маргариту" есть!

Golden Chicago за 9999 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Для максимального эффекта "вау", курьер дает черную осетровую икру к пицце. И в мгновение просто "пицца" становится блюдом с собственными правилами. Ведь без нее есть пиццу запрещено. Конечно, если хотите почувствовать вкус на все 9999 гривен. Да, дорогая жизнь – она такая.

Заплатив 9999 гривен вы получаете 8 кусков пиццы. Первое, что привлекает внимание после открытия коробки – 4 хвоста лобстера, которые специально доставили из Карибов для особенных клиентов. Один из которых – это вы. А еще приготовили по-бретонски.

Заплатив 9999 гривен вы получаете 8 кусков пиццы / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В пицце также есть 0,5 кг моцареллы из Италии и соус на основе камамбера от шефа. Думаете это все? Нет! На последнем слое "пирога" 350 г говядины тендерлойн. Ее доставили из Америки. Такой медальон имеет сливочный вкус и нежную текстуру, потому что животных выращивают на специальных фермах.

В некоторых ресторанах мира его подают в золотой пищевой пленке, а в Украине – в пицце весом 1,6 кг. Как тебе такое, Илон Маск?

Кстати говоря, я стала третьей клиенткой, заказавшей самую дорогую пиццу, потому что ее внесли в меню всего месяц назад. Но удастся ли хотя бы 12 таких продать в год – другой вопрос. Ведь цена кусается.

Совладелец Даниил Тесленко не отрицает, что Golden Chicago не будет самой популярной.

Сначала мы шутили, что было бы классно печь самую дорогую пиццу в Киеве. Шутка довела до того, что мы произвели фурор в отечественной фуд-индустрии. Ведь сделали чуть ли не единственную пиццу для гурманов в Украине за сумасшедшие деньги. Но к сожалению, она никогда не станет самой популярной среди других в меню, – говорит совладелец Данило Тесленко.

Признался также, что один из профитов дорогой пиццы – хайп. Ибо в Сети лейбл "самая дорогая пицца" привлекает внимание.

Словом, у скандального "Велюра" Николая Тищенко появился конкурент. В ресторане политика тоже любят шокировать ценниками. Но даже там самая дорогая пицца стоит каких-то 2445 гривен. За эту сумму даже двух кусков Golden Chicago не купишь!

Окей, а какие на вкус 9 999 гривен?

Сначала нам рассказали 2 правила для дегустации, чтобы ощутить дорогой вкус на 100%. Первое – не резать кусок ножом, чтобы увидеть тягучесть сыра. На сайте сообщается, что он тянется "до Луны и обратно".

Наш сыр потянулся, но не "до Луны и обратно" . Вот и первый минус самой дорогой пиццы. Нас предупредили, что эффекта такого не стоит ожидать, потому что начинки здесь больше сыра.

Первое правило – не резать кусок ножом / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Сырный максимум тягучести наших пицц – 1 метр 50 сантиментов. Дорогие пиццы с лобстерами, креветками и камчатскими крабами не справляются с такой миссией. А более дешевые пиццы "4 сыра" и "Пеперони" наоборот, – добавил совладелец Даниил Тесленко (Zeus).

Второе правило – не есть пиццу без икры, а если ее накладывать, то поверх лобстера. Говорят, так вкуснее.

Второе правило – не есть пиццу без икры / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Наложили на лобстер черную осетровую икру, которая стоит 2 тыс. гривен и начали тестировать.

Первые впечатления: чувствуется много моцареллы, которая в сочетании с нежным молочным соусом и свежим лобстером дарит новый гастроопыт. Распробовать весь спектр ингредиентов сразу – нереально, потому что кусок большой а начинки – много. В первые секунды чувствуется выраженный вкус лобстера и сыра, далее – вспоминаешь, что там и тендерлойн есть.

Распробовать весь спектр ингредиентов сразу – нереально / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Попробовав одновременно говядину, лобстера и икру вы тестируете необычный микс ингредиентов. Его оценят не все. Он специфичен, выбран шеф-поваром исключительно для гурманов. Слышали когда-нибудь о тренде Surf and turf в гастрономии? Неудивительно, если нет. В Украине он не популярен, особенно в пиццериях.

Surf and turf – это сочетание в основном блюде красного мяса и морепродуктов. Обычно это говядина и лобстер. В премиальных ресторанах США, Австралии и Канады аристократы обожают такой микс на ужин. О тренде следует знать перед поеданием пиццы, ведь это ее особенность.

Surf and turf – это сочетание в основном блюде красного мяса и морепродуктов

Нам признались, что не всем нравится самая дорогая пицца, большинство гостей привыкли к классическим сочетаниям. Например, "4 сыра".

Деликатес деликатесами, но мы удивились количеству сыра в кусках. Взгляните на него в разрезе, в некоторых заведениях в таком количестве разве что тесто в пицце!

Мы удивились количеству сыра в кусках / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Вкус и структура теста не напоминают классическую итальянскую пиццу. Оно сладкое, но в меру и напоминает булку бриош и кулич.

Пицца сытная, а ее ингредиенты мотивируют называть ее изысканным блюдом. Мне хватило одного куска, чтобы наесться. Одной всю пиццу съесть нереально – она рассчитана на 3-4 человек.

Кстати, с выбором напитка тоже нужно заморочиться. Большинство людей любят запивать пиццу "Кока-Колой", но к варианту за 9 999 гривен лучше выбрать вино. В ресторанах блюда Surf and turf дополняют бокалом вина сорта пино нуар.

Если после заказа пиццы у вас остаются деньги на Moet & Chandon или Veuve Clicquot, пожалуйста (смеется). Не беспокойтесь, бюджетное вино также подойдет к пицце, – сказал совладелец Даниил Тесленко.

Реально ли попробовать пиццу для гурманов, но дешевле?

Да! Но не Golden Chicago за 9999 гривен. Из "бюджетных" пицц для любителей необычных сочетаний – "Чикаго чили краб" за 1500 гривен и "Чикаго с тигровой креветкой" за 999 гривен. Но не ждите Surf and turf, в этих пиццах тренда нет.

Из "бюджетных" пицц – "Чикаго чили краб" и "Чикаго с тигровой креветкой / Фото: скриншот

Более простые рецептуры в меню – тоже на пике популярности. Даже певец Монатик (который является постоянным клиентом пиццерии) еще не успел попробовать Golden Chicago. Кстати, его на день рождения друзья поздравили не тортом, а пиццей-пирогом. Заказали не "4 сыра", а "5 сыров", которую специально готовил шеф. Удивлены?

Еще из списка селеб, которые любят киевские "пироги" – экс-учасница группы "ВИА Гра" Миша Романова и телеведущий Владимир Остапчук .

Стоит ли Golden Chicago своих 9999 гривен?

Да, но вы должны быть гурманом, чтобы оценить ее необычное сочетание ингредиентов. И разбираться в гастрономических трендах. Один из которых – Surf and turf.

Ведь не все готовы к миксу лобстера, тендерлойна и еще и осетровой икры. Как и к форме "пирога".

Нашу пиццу либо любят всем сердцем, либо ненавидят. Золотой середины нет, – сказал Данило Тесленко.

Golden Chicago – это не типичная пицца, а изысканное блюдо. За которое нужно заплатить, как за ужин в одном из ресторанов "Мишлен". В пиццерии не придумали велосипед, но из фастфуда сделали перформанс с трендовой рецептурой, который отважатся попробовать только аристократы.

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