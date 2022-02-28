Вина уцелевшего – это распространенное психологическое состояние во время войны. Как вернуться к привычной жизни – расскажем в материале

Я не пострадал на войне, но меня терзает совесть за это! Что с этим делать – советы

Война России против Украины, которая началась 24 февраля, повлияла негативно не только на физическое, но и на психологическое состояние украинцев. Сначала они паникуют, а дальше – чувствуют вину уцелевшего, ведь большинство из них выжили.

Мы расскажем, почему вина уцелевшего – это распространенная психологическая проблема во время войны и как от нее избавиться. Активистка Мариам Найем в Instagram, поделилась действенной информацией, которая пригодится многим.

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"В эти дни я пыталась помочь тем, кто переживает. А еще заметила, что у всех похожие симптомы. Мои родители – психологи, поэтому у меня было понимание, что это. И я решила сделать пост для поддержки", – сказала нам девушка.

К слову, хип-хоп исполнительница Alyona Alyona успела оценить пост психологической поддержки и поблагодарить автора.

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Прекрасный пост!, – написала она.

/ Фото: скриншот

Что такое вина уцелевшего?

Вина уцелевшего – это вид вины, развивающийся у людей, переживших стрессовую ситуацию, угрожающую жизни. Некоторые чувствуют вину из-за того, что выжили и находятся в безопасности, когда другие умирают.

Другие рассуждают о событиях, где они могли или должны были сделать что-то изменившее конечный результат (по их мнению).

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Какие симптомы вины уцелевшего?

Психологические

Чувство беспомощности.

Отсутствие мотивации.

Навязчивые мысли о произошедшем.

Физиологические

Отсутствие аппетита.

Бессонница.

Головная боль.

Тошнота или боль в животе.

Как избавиться от психологической проблемы?

Позвольте себе грустить. Это нормально. Не давите на себя мыслью, что кому-то, как вы думаете, труднее.

Сделайте хорошее дело для других. Это может быть координаторская работа или психологическая поддержка. Бояться вместе легче.

Вспомните, что привело вас к состоянию вины уцелевшего. На Украину напала Россия. Это не вина мирных украинцев! Проанализируйте политическую ситуацию между двумя странами, чтобы избавиться от самообвинения. Вы – невиновны.

Учтите 3 совета для нормализации психологического состояния

Практикуйте самопрощение. Научитесь прощать самих себя. Это поможет двигаться вперед и восстановить положительное мировоззрение в период войны.

Помните, что чувство вины уцелевшего – распространенная психологическая проблема. Вы не одни! Чувство вины не означает, что вы делаете что-нибудь не так. Печаль, страх, тревога, горе и, да, чувство вины – это вполне нормальные реакции в военный период.

Чувствовать себя счастливыми благодаря собственной удачи, и в то же время оплакивать судьбу других – это нормально.

Также ранее мы писали, что в связи с обострением военной ситуации в Украине, люди должны быть уверены, что скупать все лекарства не стоит — всем всего хватит. Читайте "Список аптек Киева, которые работают в штатном режиме".

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