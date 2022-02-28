Я не пострадал на войне, но меня терзает совесть за это! Что с этим делать – советы

Война России против Украины, которая началась 24 февраля, повлияла негативно не только на физическое, но и на психологическое состояние украинцев. Сначала они паникуют, а дальше – чувствуют вину уцелевшего, ведь большинство из них выжили.
Мы расскажем, почему вина уцелевшего – это распространенная психологическая проблема во время войны и как от нее избавиться. Активистка Мариам Найем в Instagram, поделилась действенной информацией, которая пригодится многим.
"В эти дни я пыталась помочь тем, кто переживает. А еще заметила, что у всех похожие симптомы. Мои родители – психологи, поэтому у меня было понимание, что это. И я решила сделать пост для поддержки", – сказала нам девушка.
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К слову, хип-хоп исполнительница Alyona Alyona успела оценить пост психологической поддержки и поблагодарить автора.
Прекрасный пост!, – написала она.
Что такое вина уцелевшего?
Вина уцелевшего – это вид вины, развивающийся у людей, переживших стрессовую ситуацию, угрожающую жизни. Некоторые чувствуют вину из-за того, что выжили и находятся в безопасности, когда другие умирают.
Другие рассуждают о событиях, где они могли или должны были сделать что-то изменившее конечный результат (по их мнению).
Какие симптомы вины уцелевшего?
Психологические
- Чувство беспомощности.
- Отсутствие мотивации.
- Навязчивые мысли о произошедшем.
Физиологические
- Отсутствие аппетита.
- Бессонница.
- Головная боль.
- Тошнота или боль в животе.
Как избавиться от психологической проблемы?
Позвольте себе грустить. Это нормально. Не давите на себя мыслью, что кому-то, как вы думаете, труднее.
Сделайте хорошее дело для других. Это может быть координаторская работа или психологическая поддержка. Бояться вместе легче.
Вспомните, что привело вас к состоянию вины уцелевшего. На Украину напала Россия. Это не вина мирных украинцев! Проанализируйте политическую ситуацию между двумя странами, чтобы избавиться от самообвинения. Вы – невиновны.
Учтите 3 совета для нормализации психологического состояния
Практикуйте самопрощение. Научитесь прощать самих себя. Это поможет двигаться вперед и восстановить положительное мировоззрение в период войны.
Помните, что чувство вины уцелевшего – распространенная психологическая проблема. Вы не одни! Чувство вины не означает, что вы делаете что-нибудь не так. Печаль, страх, тревога, горе и, да, чувство вины – это вполне нормальные реакции в военный период.
Чувствовать себя счастливыми благодаря собственной удачи, и в то же время оплакивать судьбу других – это нормально.
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