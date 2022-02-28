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Я не постраждав на війні, але мене мучить совість за це! Що з цим робити – поради

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 лютого, 14:00
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Провина вцілілого – це поширений психологічний стан під час війни. Як повернутися до звичного життя – розкажемо в матеріалі
Я не постраждав на війні, але мене мучить совість за це! Що з цим робити - поради
Я не постраждав на війні, але мене мучить совість за це! Що з цим робити - поради

Війна Росії проти України, яка почалася 24 лютого, вплинула негативно не лише на фізичний, а й на психологічний стан українців. Спершу вони панікують, а далі – відчувають провину вцілілого, адже більшість з них вижили.

Ми розкажемо, чому провина вцілілого – це поширена психологічна проблема під час війни та як її позбутися. Активістка Маріам Найєм в Instagram, поділилася дієвою інформацією, яка стане в пригоді багатьом.

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Під час цих днів я намагалась допомогти тим, хто переживає. А ще помітила, що всі мають схожі симптоми. Мої батьки психологи, тож у мене було розуміння, що це. І я вирішила зробити допис для підтримки, – зауважила нам дівчина.

До слова, українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona встигла оцінити допис психологічної підтримки та подякувати авторці.

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Чудовий пост!, – написала вона.

/ Фото: скріншот

Що таке провина вцілілого?

Провина вцілілого – це вид провини, який розвивається у людей, які пережили стресову ситуацію, що загрожувала життю. Деякі відчувають провину за те, що вижили чи знаходяться в безпеці, коли інші помирають.

Інші можуть розмірковувати про події, де вони могли або повинні були зробити щось, що змінило б кінцевий результат (на їхню думку).

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Які симптоми провини вцілілого?

Психологічні

  • Почуття безпорадності.
  • Відсутність мотивації.
  • Нав’язливі думки про подію.

Фізіологічні

  • Відсутність апетиту.
  • Безсоння.
  • Головний біль.
  • Нудота або біль в животі.

Як позбутися психологічної проблеми?

Дозвольте собі сумувати. Це нормально. Не тисніть на себе думкою, що комусь, як ви гадаєте, важче.

Зробіть добру справу для інших. Це може бути координаторська робота, або психологічна підтримка. Боятись разом легше.

Згадайте, що призвело до стану провини вцілілого. На Україну напала Росія. Це не провина мирних українців! Проаналізуйте політичну ситуацію між двома країнами, щоб позбутися самозвинувачення. Ви – невинні.

Врахуйте 3 поради для нормалізації психологічного стану

Практикуйте самопрощення. Навчіться прощати самих себе. Це допоможе рухатися вперед і відновити позитивний світогляд в період війни.

Пам’ятайте, що відчуття провини вцілілого – поширена психологічна проблема, тож ви не самі. Відчуття провини не означає, що ви робите щось не так. Смуток, страх, тривога, горе і, так, почуття провини – це цілком нормальні реакції у воєнний період.

Почуватися щасливими завдяки власній удачі, і водночас оплакувати долю інших – це нормально.

Також раніше ми писали, що у зв'язку із загостренням військової ситуації в Україні люди повинні бути впевнені, що скуповувати всі ліки не варто — усім вистачить. Читайте Список аптек Києва, які працюють у штатному режимі.

Корисною може бути інформація про те, як подолати шок від побачених вибухів, читайте "Як вийти із шокового стану після побачених вибухів – покрокова інструкція".

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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