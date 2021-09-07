Лето завершилось, но веселье продолжается! Life Сегодня расскажет о 5 ивентах, которые сделают ваш первый месяц осени незабываемым. Конечно, если вы посетите один из них

Выбор редакции: 5 ивентов сентября в Киеве, которые рекомендуем посетить / Фото: Instagram: kartuli_fest

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Дебютное мероприятие – "Фестиваль кино о любви в саду"

Как насчет фестиваля кино, который пройдет в розарии ботанического сада? В течение 5 дней гости увидят 5 романтических фильмов. И только при включении ленты они узнают ее название, а выбирать будут только по описанию, но без конкретики актерского состава. Готовы рискнуть?

"Фестиваль кино о любви в саду" пройдет с 8 по 12 сентября / Фото: facebook.com/SvitloConcert

Когда: 8 по 12 сентября в 20:00.

Где: в ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (ул. Тимирязевская, 1).

Цена: от 250 гривен.

Следующая вечеринка – посвящение в студенты на STUDFEST-2021!

На "Ледовом стадионе" состоится вечеринка для первокурсников STUDFEST-2021. Гостей ивента ждет две сцены MAIN Stage и TECHNO & POP Stage. 10 сентября запланировано выступление рэпера Rakhim с миллионной аудиторией в социальных сетях. Стоит посетить ивент не только из-за его атмосферы, но и ради новых знакомств.

STUDFEST-2021 состоится 10 и 11 сентября / Фото: Unsplash

Когда: 10 и 11 сентября в 16:00.

Где: на проспекте Академика Глушкова, 9.

Цена: от 200 гривен.

И фестиваль KARTULI FEST – Georgian Wine Party не пропустите!

Приходите на ВДНХ, чтобы почувствовать атмосферу Грузии и ее вкус на фестивале KARTULI FEST. Гостей мероприятия ждет концерт от грузинских и украинских исполнителей, один из которых – KAZKA . А еще мастер-классы кулинарные и по приготовлению чачи. И не без танцев, где вы будете подпевать под грузинские песни.

KARTULI FEST состоится 10 и 11 сентября / Фото: Instagram: kartuli_fest

Когда: 10 и 11 сентября в 11:00.

Где: в "Саду желаний" на проспекте Академика Глушкова, 1.

Цена: от 150 гривен.

Как насчет фестиваля Ulichnaya Eda?

В сентябре состоится BBQ Festival, на котором соберутся гурманы со всей Украины, которые любят мясо. Участников ждет тематический чемпионат, где 20 команд будут бороться за главный приз – 25 тыс. гривен. Также гостей удивят кинотеатром под открытым небом, VR и спортивной зоной, Local Market с крафтовой продукцией и развлечениями для детей.

18 и 19 сентября состоится фестиваль Ulichnaya Eda / Фото: Instagram: ulichnayaeda

Когда: 18 и 19 сентября в 12:00.

Где: на ул. Беломорской, 1.

Цена: 150 гривен.

Завершим джазовым концертом на крыше ЦУМа!

В сердце столицы под открытым небом выступит трубач Freddie Hendrix Quartet, который играл в Белом доме США вместе с Би Би Кингом и Миком Джаггером. И для вас он выполнит легендарные джазовые композиции на крыше ЦУМа. Поэтому покупайте билет, приходите на мероприятие, позаботьтесь о бокале сухого и наслаждайтесь ивентом.

Завершим джазовым концертом на крыше ЦУМа! / Фото: пресс-служба

Когда: 17 сентября в 20:30.

Где: на ул. Крещатик, 38.

Цена: от 450 гривен.

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