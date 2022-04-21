Виды минных ловушек и рекомендации к действиям – инструкция

Наступить на танковый снаряд, мины и другие опасные находки можно сейчас везде. Как распознать боеприпас и что делать, если нашли такой – читайте в материале

Что стоит знать, если нашли подозрительный предмет / Фото: Коллаж: Сегодня

После сообщений об освобождении Киевской области от российских оккупантов, многие люди стали возвращаться домой. Мы рассказывали, как научить детей беречься от взрывоопасных предметов, так как россияне оставили очень много минных ловушек.

Мины и другие взрывоопасные предметы можно найти везде:

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в покинутых домах,

на улицах,

детских площадках,

на загородном открытом пространстве (в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и т.п.).

Стоит помнить, взрывчатка не всегда угрожающе выглядит. Ни в коем случае не прикасайтесь к незнакомым предметам!

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало инфографику о наиболее распространенных видах минных ловушек и рекомендации к действиям.

Самые распространенные минные ловушки / Фото: minre.gov.ua

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Что стоит знать

Возвращайтесь домой в деоккупированные районы только после официального разрешения государственных органов и местных властей.

Не заходите в темные помещения пока их не проверят (подвалы, чердаки, сараи, гаражи и т.п.) и не открывайте ничего вслепую.

Ходите только по проверенным тропам и дорогам с твердым покрытием. Не гуляйте по лесам и полям.

Обнаружив что-нибудь подозрительное, – отойдите на безопасное расстояние и звоните по номерам: 101 или 102. Дождитесь приезда спецслужб и не пытайтесь самостоятельно обезвреживать находку.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нашли подозрительный боеприпас или предмет.