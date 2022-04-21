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Види мінних пасток та рекомендації до дій – інструкція

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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21 квітня, 10:00
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Наступити на танковий снаряд, міни та інші небезпечні знахідки можна зараз скрізь. Як розпізнати боєприпас та що робити, якщо знайшли такий – читайте у матеріалі
Що потрібно знати, якщо знайшли підозрілий предмет
Що потрібно знати, якщо знайшли підозрілий предмет / Фото: Колаж: Сьогодні

Після повідомлень про звільнення Київської області від російських окупантів багато людей стали повертатися додому. Ми розповідали, як навчити дітей берегтися від вибухонебезпечних предметів, оскільки росіяни залишили дуже багато мінних пасток

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можна знайти скрізь:

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  • у покинутих будинках,
  • на вулицях,
  • дитячих майданчиках,
  • на заміському відкритому просторі (у полях, лісах, у водоймищах, на узбіччях доріг тощо).

Варто пам'ятати, що вибухівка не завжди загрозливо виглядає. У жодному разі не торкайтеся незнайомих предметів!

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило інфографіку про найбільш поширені види мінних пасток та рекомендації до дій.

Найпоширеніші мінні пастки
Найпоширеніші мінні пастки / Фото: minre.gov.ua

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Що варто знати

  • Повертайтеся додому до деокупованих районів лише після офіційного дозволу державних органів та місцевої влади.
  • Не заходьте в темні приміщення, поки їх не перевірять (підвали, горища, сараї, гаражі тощо) і не відкривайте нічого наосліп.
  • Ходіть тільки перевіреними стежками і дорогами з твердим покриттям. Не гуляйте лісами та полями.
  • Виявивши щось підозріле, відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами: 101 або 102. Дочекайтеся приїзду спецслужб і не намагайтеся самостійно знешкоджувати знахідку.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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