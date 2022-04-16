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Осторожно, мины! Как научить детей беречься от взрывоопасных предметов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 апреля, 17:33
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с издательством "Ранок" разместили в открытый доступ детское издание в виде комикса, рассказывающее о правилах безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов
Власти выпустили специальные книги-комиксы, которые в игровой форме расскажут детям, как вести себя, если они найдут мину
Власти выпустили специальные книги-комиксы, которые в игровой форме расскажут детям, как вести себя, если они найдут мину / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая леди Украины Елена Зеленская в каждом своем интервью обязательно рассказывает иностранным изданиям о страшном количестве деток, которые погибли во время войны в Украине. Опасность ожидает малышей на каждом шаге.

После освобождения некоторых районов и территорий нашей страны от российских войск, встал вопрос о минировании. Дело в том, что оккупанты оставили после себя много ловушек, в которые легко могут попасть дети. Россияне минировали бытовую технику, двери и окна, даже игрушки и расставляли ловушки на газонах.

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Чтобы доступным языком объяснить детям, что делать и как вести себя в случае обнаружения взрывоопасных предметов, власти выпустили комикс под названием "Мінна безпека не без ПЕКа".

Полезные книги-комиксы, которые помогут детям выучить правила безопасности
Полезные книги-комиксы, которые помогут детям выучить правила безопасности / Фото: minre.gov.ua

Так, дети смогут в игровой форме узнать об основных правилах поведения с минами и взрывоопасными предметами, учась у главных героев комикса.

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В книжке также есть QR-код, отсканировав который можно проверить свои знания или посмотреть полезное видео. Книга интерактивна, поэтому детям будет легко усвоить материал.

Загрузить электронную книгу бесплатно можно по ссылке: часть первая; часть вторая.

Ранее мы рассказывали, как украинские подростки создали NFT-коллекцию рисунков, чтобы собрать деньги для ВСУ

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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