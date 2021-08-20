Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Голливуд по-украински

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Ведущая Мария Мельник с аквалангом погрузилась под воду в музее Одессы

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
20 августа, 17:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мария Мельник отправится в настоящую экспедицию, чтобы в эфире канала "Украина" продемонстрировать интересные и удивительные места Украины, которые следует посетить каждому.
Мария Мельник отправилась в путешествие
Мария Мельник отправилась в путешествие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Ранок з Україною" к 24 августа готовит специальный выпуск, в котором ведущие Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник расскажут интересные и малоизвестные факты о нашей стране.

Реклама

Ранее звезды телевидения открыли семейные фотоархивы.

В праздничном выпуске заядлая путешественница Мария Мельник отправится в Одесскую область и Одессу, откуда зрители канала "Украина" узнают больше об Одесском подводном историческом музее, ведь Мария погрузится туда с аквалангом!

Также телезвезда посетит парк Сафари и ресторан на берегу Черного моря, в котором можно собственноручно выловить себе завтрак-обед-ужин, и расскажет о других интересных локациях.

Мария Мельник отправилась в путешествие
Мария Мельник отправилась в путешествие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Сама ведущая говорит, что спецвыпуск ко Дню Независимости Украины – это особый эфир! И команда старается сделать все возможное и невозможное, чтобы показать самые крутые, самые оригинальные и незаезженные места:

Конечно, во время путешествий нам пришлось пережить многое, потому что в некоторых эпизодах мы шли по бездорожью, ехали по горам, плавали в воде или под водой, готовили уникальные блюда. Даже я – человек, который ел и сверчков, и лягушек, и змей, и голубей, попробовала одно блюдо впервые! Мы покажем, где отдохнуть, что попробовать и сколько все это стоит.

Кроме того, ведущая расскажет, где можно отдохнуть и насладиться особой атмосферой на Севере, Востоке и в Центре Украины. К приключениям присоединится и мама Марии. Вместе они отправятся на Западную Украину.

Мария Мельник отправилась в путешествие
Мария Мельник отправилась в путешествие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущая признается – такая работа стала для нее неожиданным, но приятным опытом. К тому же, как оказалось, мама Марии Мельник тоже заядлая путешественница:

Моя мама очень любит путешествовать, правда, иногда наши взгляды на отдых различаются, что зритель и увидит в сюжете. Но она быстро согласилась на нашу идею показать красоту Украины вместе.

Мария говорит, что для ее мамы большинство из предложенных вариантов отдыха было не просто сюрпризом, а даже шоком в хорошем смысле этого слова:

Я вам гарантирую, что вы добавите эти пункты в перечень мест, куда обязательно надо поехать!

Реклама

Так, зрители познакомятся с такими уникальными местами как:

  • современный музей под открытым небом, где каждый талантливый украинец может прославиться на весь мир;
  • каннабис-кафе – первое и единственное кафе в Украине, где подают блюда и напитки из конопли и коноплей;
  • ретрит-фестиваль – уникальное место в Карпатах, куда съезжаются люди со всего мира, медитируют, танцуют, ходят по гвоздям, практикуют флай-йогу;
  • Украинский Памир и другие замечательные места Украины.

Тем временем мы выяснили, как безопасно путешествовать на попутках.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
5 сезон "Короны". Новые Чарльз и Диана
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
16 - 22 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять