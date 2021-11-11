"В наушниках осень": слушайте новый альбом молодой украинской артистки Лилу45

Молодая украинская артистка Лилу45 выпустила новый альбом. Пластинка вышла под названием "В наушниках осень".
О певице заговорили в начале года после выхода ее трека "Восемь". Все благодаря тому, что композиция попала в топ-30 международного чарта Shazam.
20-летняя киевлянка Людмила Белоусова, которая выступает под псевдонимом Лилу45, имеет театральное образование и играет в одном из киевских театров.
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"В наушниках осень" стал вторым альбомов артистки после дебютного "Девушка на воздушном шаре", который вышел летом этого года.
Во второй альбом вошли 10 треков, в которых соединены инди, электроника и рок.
Особенность Лилу45 в том, что певица имеет необычный тембр. Пишет тексты артистка сама, рассказывая о любви, одиночестве, сложных отношениях с отцом и своем поколении.
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