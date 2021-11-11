Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн 📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч

Модный трикотаж

Стиль Зеленской

Йога для спины

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

"В наушниках осень": слушайте новый альбом молодой украинской артистки Лилу45

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 ноября, 19:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Молодая украинская певица стала прорывом года и быстро покоряет шоу-бизнес. Рассказываем об артистке и слушаем ее второй альбом
Лилу45 выпустила второй альбом за год
Лилу45 выпустила второй альбом за год / Фото: instagram.com/lely45/

Молодая украинская артистка Лилу45 выпустила новый альбом. Пластинка вышла под названием "В наушниках осень".

О певице заговорили в начале года после выхода ее трека "Восемь". Все благодаря тому, что композиция попала в топ-30 международного чарта Shazam.

Реклама

20-летняя киевлянка Людмила Белоусова, которая выступает под псевдонимом Лилу45, имеет театральное образование и играет в одном из киевских театров.

"В наушниках осень" стал вторым альбомов артистки после дебютного "Девушка на воздушном шаре", который вышел летом этого года.

Во второй альбом вошли 10 треков, в которых соединены инди, электроника и рок.

Реклама

Особенность Лилу45 в том, что певица имеет необычный тембр. Пишет тексты артистка сама, рассказывая о любви, одиночестве, сложных отношениях с отцом и своем поколении.

Реклама

Читайте также: 5 драйвовых треков для осенней пробежки

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять