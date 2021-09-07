5 драйвовых треков для осенней пробежки

Мы собрали пять песен украинских артистов, под которые можно заниматься спортом или танцевать дома. Добавляйте себе их в плейлист и скорей на тренировку!

Бегать нужно в удобной обуви и одежде / Фото: freepik.com

Когда на смену солнечному лету приходит осень с мрачными, иногда дождливыми утрами и долгими вечерами, многие грустят, чувствуют себя обессиленными и раздраженными.

Регулярные осенние пробежки – это лучший способ зарядиться хорошим настроением. А какая же пробежка без драйвовых треков? Мы подобрали пять песен для вашего плейлиста, которые зарядят энергией во время пробежки и станут отличным музыкальным сопровождением.

The Hardkiss – "7 вітрів"

Реклама

Как говорят, движение – это жизнь. Поэтому трек "7 вітрів" от The Hardkiss однозначно внесет немного драйва в вашу жизнь, так как не двигаться под этот трек просто не возможно.

Эта песня вполне может стать гимном всех, кто живет в активном ритме. Под нее отлично бегать по утрам, заниматься в спортзале, путешествовать или просто мчать на авто по городу, — рассказывает фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Артем Пивоваров – "Рандеву"

Новый трек "Рандеву" Артема Пиоварова, который он представил одновременно на двух языках – русском и украинском, имеет все шансы побить рекорды прослушиваний в TikTok его предыдущего хита "Дежавю".

Реклама

Слава Каминская – Slava Bogu

Украинская певица Слава Каминская после распада группы НЕАНГЕЛЫ выпустила вторую сольную песню в нетипичном для себя стиле, которая звучит как манифест девушки о завершении надоевших тяжелых отношений. Для девушек есть отличный вариант: устроить танцы под этот трек на пижамной вечеринке.

Bakun – "Просто танцюй"

Реклама

Еще один танцевальный трек, который подойдет и для пробежки. Возьмите на заметку!

Uliana Royce – Jump

Певица и блогер Uliana Royce представила dance performance видео на новую песню, которую для нее написал Артем Пивоваров. Это еще одна неплохая композиция, под которую можно тренироваться, ведь у нее даже название спортивное – Jump (с англ. – прыгать).

Еще материалы по теме: