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"У навушниках осінь": слухайте новий альбом молодої української артистки Лілу45

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
11 листопада, 19:30
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Молода українська співачка стала проривом року та швидко підкорює шоу-бізнес. Розповідаємо про артистку та слухаємо її другий альбом
Лілу45 випустила другий альбом за рік
Лілу45 випустила другий альбом за рік / Фото: instagram.com/lely45/

Молода українська артистка Лілу45 випустила новий альбом. Платівка вийшла під назвою "У навушниках осінь".

Про співачку заговорили на початку року після виходу її треку "Вісім". Все завдяки тому, що композиція потрапила до топ-30 міжнародного чарту Shazam.

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20-річна киянка Людмила Білоусова, яка виступає під псевдонімом Лілу45, має театральну освіту та грає в одному з київських театрів.

"У навушниках осінь" став другим альбомом артистки після дебютного "Дівчина на повітряній кулі", який вийшов улітку цього року.

До другого альбому увійшли 10 треків, у яких з'єднані інді, електроніка та рок.

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Особливість Лілу45 у цьому, що співачка має незвичайний тембр. Пише тексти артистка сама, розповідаючи про кохання, самотність, складні стосунки з батьком та своє покоління.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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