Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Стиль Обамы

Чек-лист на январь

Все о любви

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

ТОП-5 легких дел, на которых можно заработать не вставая с дивана

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 17:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Идеи для быстрого заработка оценят студенты, мамы в декрете, пенсионеры, а также люди, которым нужны "легкие" деньги
ТОП-5 легких дел, на которых можно заработать не вставая с дивана
ТОП-5 легких дел, на которых можно заработать не вставая с дивана / Фото: Pexels

Стремительный рост цен на продукты питания, хозяйственные вещи и коммунальные платежи очень беспокоят украинцев. Каждый думает, какая подработка поможет повысить ежемесячный доход. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, какие необычные дела принесут хороший заработок и как начать их воплощать в жизнь.

Станьте слушателем на час

Первый способ зарабатывать деньги просто сидя на диване – это стать слушателем на час. Оказывается, люди готовы платить за то, чтобы их выслушали. Час искреннего разговора стоит от ₴200, а если вы специалист своего дела с уникальным опытом – можете проводить онлайн-консультации, цена таких от ₴500 в час.

Реклама

Разместите рекламный баннер на балконе

Предоставляя место для рекламы, можно заработать от ₴400 до ₴4000 в месяц. Если ваш балкон выходит на улицу с высоким трафиком – смело просите больше! А чтобы найти рекламодателей, просто наклейте на свой балкон объявление с текстом "Здесь могла быть ваша реклама".

Реклама

Устройте распродажу ненужных вещей

Сфотографируйте ненужные вещи, которые занимают место в вашем шкафу, и разместите фотографии на сайтах, где продают одежду. Выбирайте проверенные платформы с продавцами-любителями, где есть услуга бесплатных объявлений. Расставайтесь с хламом легко и не накручивайте цен на свои пожитки, наоборот – делайте скидку реальным покупателям. Так можно заработать от ₴100 до ₴2 000 в день.

Станьте няней для кошек

Кот – идеальный квартирант. С ним не нужно гулять – только кормить и убирать. Сутки проживания кота в вашей квартире могут стоить от ₴50 до ₴150.

Реклама

Компьютерные игры

Хобби, которое может сделать из вас миллионера, ведь опытные геймеры зарабатывают миллионы долларов! Если вы считаете себя крутым игроком – начните транслировать свои игры в TikTok или YouTube. Так можно заработать первые неплохие деньги. За 150 тысяч просмотров платят $100.

Узнайте также, как заработать в Instagram миллион гривен в месяц: история скандального блогера Анны Алхим.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять